本日、ジョヴァンニ・マラッジョ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）の新会長に選出された。前会長のガブリエレ・グラヴェーナ氏は、ジェナロ・ガットゥーゾ監督率いる代表が2026年W杯出場を逃した責任を取り辞任していた。

4度のW杯制覇を誇る代表が2大会連続で本戦に出場できず、早期の体制変更が急務だった。

次期代表監督にはユーロ2020制したロベルト・マンチーニ氏の名前が浮上している。

マラッジョ氏は記者会見で「合意はない」と否定した。

「代表監督について誰とも話していない。誰も否定できない」と強調した。

その上で「まずは他の重要課題を検討する必要がある」と語った。

マンチーニは2023年8月、サウジアラビア代表就任のためイタリア代表を辞任し、連盟に混乱をもたらした。

2024年10月にサウジアラビア代表を解任され、2025年11月にはカタール・アル・サッドと2年半の契約を結んだが、今年6月13日に同クラブが退任を発表。この流れから、イタリア代表復帰の憶測がさらに強まっている。

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