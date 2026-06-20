モロッコ代表はスコットランドに1-0で勝ち、2026年ワールドカップの決勝トーナメントへ前進した。出場が決まれば、次戦では何が待ち受けるのか。

土曜の早朝に行われた試合でモロッコはイスマイル・サイバリのゴールによりスコットランドを1-0で下し、自身およびアラブ諸国にとって今大会初勝利を挙げた。

勝ち点を4に伸ばし、グループ3の2位に浮上した。首位ブラジルとは得失点差で下回るが、3位スコットランドとは1ポイント差だ。

初戦ではブラジルと1-1で引き分け、その貯金が効いている。

グループステージを1、2位で突破するか、3位でも成績上位8チームに入ればベスト32進出が決まる。

ハイチは最終節の結果に関わらず4位が確定したため、モロッコがグループ最下位になることはない。最終節は来週木曜の早朝に行われる。

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モロッコ代表は2026年ワールドカップの2次ラウンドへどう進出するのか？

モロッコが32強に進出した場合、対戦相手は？

グループ1位突破なら6月29日、グループ6の2位と対戦。

2位通過なら6月30日に同組1位と対戦する。

スコットランドに敗れて3位になっても、上位3位チームとして進出すれば、ラウンド32の相手は2パターン。

7月1日に、グループ9の1位（フランス、ノルウェー、イラク、セネガル）またはグループ1の1位（メキシコ）と対戦する。