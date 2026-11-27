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スペイン首相候補による政治討論にサッカーの話題が持ち込まれた。国民党のアルベルト・ヌニェス・フェイホー党首が、スペインでの2030年ワールドカップ決勝開催の問題を取り上げ、ペドロ・サンチェス首相をはじめとする討論会の参加者に直接質問を投げかけたのだ。

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スペイン紙『マルカ』によると、フェイホー氏は4者による討論会でこの問題を切り出し、スペインでの決勝開催について明確な立場を示すよう求めた。その根拠としたのは、大会の開催国の一つであるスペインのサッカー界における地位だ。大会はスペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国が共催し、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイでも記念試合が行われる。

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国民党党首は「ところで、サッカーの話だと思われるかもしれませんが、あなたに一つ質問します。候補者全員に聞きます」と述べた。

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フェイホー氏はさらに「いいですか、私はスペインが2030年ワールドカップの決勝を開催することを支持しています。皆さんもそうですか？ サンチェスさん、我々は開催国であり、世界最強のサッカー大国なのですから、スペインがワールドカップを開催することをあなたも支持しますか？ サンチェスさん、決勝をスペインで開催することに私と同意しますか、イエスかノーか？」と続けた。

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ペドロ・サンチェス氏はフェイホー氏との直接的な政治対決を避け、個人的なサッカーの好みという観点から答えることを選んだ。

首相は、決勝戦をアトレティコ・マドリーの本拠地（メトロポリターノ）で開催してほしかったとしつつも、これほどの規模のイベントを開催するにはレアル・マドリーの本拠地（サンティアゴ・ベルナベウ）が最もふさわしい選択肢だとの考えを示した。

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サンチェス氏は「私はアトレティコのファンなので、ワンダで開催されることを望んでいましたが、ベルナベウで開催されるべきだということは理解しています」と語った。

議論はさらに別の展開を見せた。ボックスのサンティアゴ・アバスカル党首が割って入り、モロッコとの共催によるワールドカップ開催という考えを拒否したのだ。同氏は自らの立場を、スペインの主権をめぐる問題や、セウタとメリリャの両都市に関する政治的対立と結びつけた。

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こうして議論は、決勝を開催するスタジアムをどこにするかという問題を超え、大会運営におけるモロッコとの協力のあり方をめぐる対立へと発展した。フェイホー氏とサンチェス氏はスペインでの決勝開催を支持する立場を示した一方、アバスカル氏は主権問題や二国間関係に対する党の立場を踏まえ、この問題を利用してモロッコ政府との協力への反対を表明した。

こうした発言が飛び出したのは、スペイン、ポルトガル、モロッコの3カ国が、2030年に48カ国が参加するワールドカップの開催に向けて準備を進めている最中のことだ。

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2030年ワールドカップ決勝の開催をめぐる争いは、モロッコとスペインの対立へと発展している。共同招致ファイルでは、決勝戦を開催する国が決まっていないためだ。

スペインは決勝開催の権利を主張し、マドリードのサンティアゴ・ベルナベウとバルセロナのスポティファイ・カンプ・ノウを候補に挙げている。一方、モロッコはカサブランカ近郊のベンスリマンに建設予定で、約11万5000人の収容を計画している新ハッサン2世スタジアムを推している。

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国際サッカー連盟（FIFA）はまだ決定を発表しておらず、スタジアムは「適切な時期」に決定するとしている。