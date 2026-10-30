決勝でのスペイン代表選手たちの会話が明らかに：マルティネスがワールドカップ前に自身を涙させた驚きを告白

チェルシーのアルゼンチン人GKエミリアーノ・マルティネスが、先の大会出場を妨げかねなかった手術を拒否し、指を骨折したまま先のワールドカップを戦っていたことを明かした。また、決勝でのスペイン相手の母国代表の敗戦についても語り、試合がPK戦にもつれ込んでいればアルゼンチンが優勝を手にしていたと確信していると強調した。

「ディボ」の愛称で知られるマルティネスは、アルゼンチン人ジャーナリストのガストン・エドゥルとエステバン・エドゥルが司会を務める番組「ロス・エドゥル」のインタビューで、去る7月19日にフェラン・トーレスが決めた1点を奪われて0対1で敗れたにもかかわらず、母国代表がスペイン相手の決勝を制する力を持っていると確信し続けていたと述べた。

チェルシーのGKは、PK戦での勝利を確信していたと説明し、スペイン代表の何人かの選手がPK戦に至る前に試合を決める必要があると話しているのを聞いたと指摘した。

彼はこう語った。「彼らでさえそう思っていた。彼らがこう言うのを聞いた。ここで勝たなければならない、PK戦には行けない、と。私は気の毒に思い、彼らは延長後半最初のボールでゴールを決めた、もし我々が王者になれないとすればそれはこの瞬間のせいだ、と言った。今日は自分の日だと完全に確信していた」

マルティネスはさらに、スペインの選手たちがPK戦での決着という考えに安心していないと感じたと述べ、試合後に自分とスペイン代表のあるGKとの間で交わされた会話を引き合いに出してこう語った。「彼らのGKの一人が私にこう言った。彼らが試合に勝ってよかった、と」

敗戦の苦さにもかかわらず、アルゼンチン人GKはスペインの勝利に値することを認め、スペイン代表は「見事に決勝を制した」と語った。しかし、ルイス・デ・ラ・フエンテが率いるチームと比べて、2022年の決勝でのフランス代表のほうがより大きな畏怖を感じていたと指摘し、こう付け加えた。「彼らは非常に優れている。だが、今日なら我々は彼らを打ち負かせたという感覚がある」

さらにもう一つの驚きとして、マルティネスはヨーロッパリーグの決勝で負傷し、薬指がずれて激しい痛みに見舞われた後、指を骨折したままワールドカップのすべてを戦っていたことを明かした。医療検査によって負傷の程度が判明し、大会出場が危ぶまれる事態となった。

GKはこう語った。「試合は終わり、すべては正常な状態に戻ったが、非常に痛かった。バーミンガムに着いたとき、病院に行き、画像を見せられ、指が折れていると告げられた。そのとき私はこう言った。いや、ワールドカップにたどり着けない、と。そして泣き始めた」

彼は、アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督が彼を支えることに努め、出場できてもできなくても代表に帯同させると明言するメッセージを送ってくれたと説明した。一方でマルティネスは、代表のチームドクターであるダニおよびマルティン・トカリと相談のうえ、渡航と大会出場の機会を失わないよう、手術を受けないことを決めた。

GKは、負傷がトレーニングに影響を及ぼし、スイス戦の前でさえ通常どおりトレーニングができなかったと指摘した。また、アルゼンチン代表が敗退寸前まで追い込まれたエジプト戦での不安も思い起こし、次の対戦に備えて通常のトレーニングに戻りたいとトカリに求めたと語った。

マルティネスは、手術を延期する決断が大きな賭けであったことを認め、指は生涯にわたって負傷の影響を受け続け、一部の動作で手を通常どおり使うことができなくなったと説明した。

アルゼンチン人GKはまた、顎を骨折して手術を余儀なくされ、ピッチから遠ざかることとなった直近の負傷にも触れ、負傷の瞬間を総合格闘技でのノックアウトのようだったと表現し、こう語った。「気を失い、何も覚えていない。病院でレントゲン画像を見せられ、歯を3本失った」

復帰時期については、マルティネスは次の国際マッチウィーク中にアルゼンチン代表に合流することが目標だと強調し、こう語った。「私はアルゼンチンでプレーする必要がある。国際マッチウィーク中に復帰するつもりだ」