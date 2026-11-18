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エンドリッキがレアル・マドリーでの長期的な目標を語る一方、当面の将来はジョゼ・モウリーニョ監督の判断にかかっていると認めた。ACミラン移籍の噂が強まる中でも、ブラジルの若き才能はスペインの名門への忠誠を改めて示している。

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エンドリッキの将来を左右するモウリーニョ監督の判断

エンドリッキが不透明なクラブでの将来について口を開き、継続的な出場機会の確保に苦しみながらも、最終的な夢はサンティアゴ・ベルナベウでキャリアのすべてを過ごすことだと強調した。若きFWは火曜日、ブラジルがシンガポールとの親善試合に7-0で大勝した後、代表戦で注目を集める中、自身の ポルトガル人指揮官モウリーニョの下で出場機会を得るための苦闘 について率直に語った。

ブラジル代表の若き選手は不満を表すのではなく、先発入りへの道を巡る判断を監督に委ねた。「決めるのはモウリーニョ監督だ」とエンドリッキは語った。『ESPN Brazil』によると、スペインの首都で今後、より重要な役割を担えると考えているか問われた際の発言だ。

レアル・マドリーで生涯を過ごしたいと誓う若き才能

エンドリッキは激しい移籍の憶測の渦中にあり、次の移籍市場を前に ミランへの電撃的なレンタル移籍 の噂が勢いを増している。ブラジルの若き才能は公の場でレアル・マドリーへの揺るぎない忠誠を示してきたが、最終的に自身の運命を決めるのは監督だと認めたことで、新たな議論を呼んだ。セリエA絡みの噂が飛び交う中でも、10代のストライカーは現欧州王者への全面的な献身を改めて示した。

不満を抱いているとの見方を否定し、エンドリッキは長期的な忠誠心を明確にした。「僕はいつでも、世界最大のクラブであるレアル・マドリーの力になる準備ができている。生涯をそこで過ごし、レアルとチームメイトを助けられたらと思う」

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ブラジル代表で立て直し

若きFWは シンガポール戦で圧倒的な戦いを見せたブラジル代表 の中心選手の一人となり、7得点のうち1点を決めた。ブラジル代表は、今回の代表活動期間の序盤に喫した失望の結果から立ち直ろうとしていた。日本に敗れた後、この勝利は必要な自信を取り戻す機会となり、南米の強豪はカルロ・アンチェロッティ監督の下、暦年を良い形で締めくくった。

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「良い試合だった。どんな試合になるか分かっていたし、年を締めくくる上で僕たちにとってとても重要だった。練習してきたことを実践できたので、今はそれを続けていくことが大事だ」とエンドリッキは説明した。

2027年の試合日程を見据えて

2026年最後の代表活動期間を終え、ブラジルが次に試合を行うのは数カ月後となる。2027年3月に代表戦の日程が再開すると、アンチェロッティ監督率いるチームには厳しい対戦が待ち受ける。エンドリッキは、来年待ち受ける強敵にチームが備えられるよう、この空白期間にコンディションと調子を維持することの重要性を強調した。

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「（2027年の）3月には難しい試合があるから、準備を整えないといけない。今回、家に帰ることには良い面も悪い面もある。家には帰れるけれど、1カ月後に代表へ戻るわけではない。でも、しっかり準備する必要がある」とストライカーは締めくくった。