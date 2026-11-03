共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマン（PSG）のDFウィリアン・パチョは、火曜日のチャンピオンズリーグ、ビジャレアル戦を前に、チームメイトに慢心しないよう警告した。PSGは全公式戦で無傷の9連勝中だが、パチョはビジャレアルについて、国内での成績が示す以上の評価に値するチームだと強調した。

広告

勢い止まらぬPSG、ビジャレアル遠征へ

欧州王者パリ・サンジェルマン（PSG）は火曜夜、チャンピオンズリーグでの全勝を維持すべく、エスタディオ・デ・ラ・セラミカに乗り込み、ビジャレアルと対戦する。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、スロヴァン・ブラチスラヴァ、マンチェスター・シティ、バルセロナを下し、タイトル防衛へ容赦ないスタートを切った。

PSGは公式戦9連勝でスペインに乗り込む。直近のリーグ・アンではル・アーヴルを5-1で圧倒した。

その勝利では、負傷中のウスマン・デンベレとクヴァラツヘリアを欠くなか、右サイドバックのアクラフ・ハキミがハットトリックを達成し、さらに2アシストを記録した。

パチョ、チャンピオンズリーグでの慢心を戒める

試合前の記者会見で、PSGのセンターバック、ウィリアン・パチョは、ラ・リーガで下から2番目に沈むビジャレアルを軽視してはならないと強調した。「ビジャレアルは素晴らしいチームだ。特にボルシア・ドルトムント戦とリヴァプール戦では、これまでの結果が示す以上のものを得るに値したと思う」とパチョは説明した。

広告 広告

「彼らはボールを保持することを好み、試合をコントロールする術を知っている。僕たちは常に勝ちたいし、そのために自分たちの力を頼りにしたい」

Related Topics

次の試合 VIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSG 視聴する

「チャンピオンズリーグでは、どの試合も違うことも分かっている。ここは最高レベルの舞台だ。こうした試合で慢心は決して許されない」と、このDFは警戒を促した。

パチョ、ルイス・エンリケの指導力とチームの結束を称賛

最近、バロンドールの最終候補に選ばれたパチョは、PSGが高い水準を保てている理由として、ルイス・エンリケ監督と主将マルキーニョスを挙げた。「彼は特別な監督だ。監督である前に、選手たちをとてもよく理解している人なんだ」と、パチョはルイス・エンリケについて語った。

広告

「選手に何が必要かを分かっている。言葉はとても明確で的確だし、細部まで目を配っている」

守備でコンビを組むマルキーニョスとチームの選手層については、「マルキーニョスは信じられない選手だ……。誰かが欠けても、別の選手が入って同じレベルでプレーする。それがチームの水準を保つ助けになっている」と付け加えた。

広告

欧州王者PSG、連勝を2桁に伸ばせるか

PSGは今季の欧州での全試合で両チームに得点が生まれており、ビジャレアルはその失点傾向を突こうとするだろう。

しかしパチョは、欧州での2連覇を経ても、PSGが重視するのはチームとしてのタイトル獲得だけだと強調した。

広告

「僕たちは個人として評価されることより、チームのパフォーマンスを重視している……。それが努力を続けるモチベーションになる」と、パチョはキックオフを前に締めくくった。