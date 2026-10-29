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バイエルン・ミュンヘンがDFBポカールでマクデブルクから6得点を奪った後、DFヨナタン・ターは、大量得点には日々の並々ならぬ努力が必要だと強調した。また、主力を欠く中でも、チーム全体がプロとしての高い基準を維持していることを称賛した。

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ターが守備陣を支え、カップ戦で快勝

ヨナタン・ターは、アリアンツ・アレーナで行われたマクデブルクとのDFBポカールでバイエルン・ミュンヘンの守備陣を支え、チームは6-1で圧勝した。5人の選手が得点を挙げ、バイエルンは危なげなくベスト16進出を決めた。

大差がついたものの、マクデブルクは前半の45分間、互角に渡り合い、ハーフタイム前にはシュートをポストに当てた。

ターは、最終的な結果は徹底した守備の組織力によってもたらされたと強調した。

DF、大勝は簡単に得られるとの見方を否定

試合後、ターはバイエルンの大勝は簡単に得られるとの見方に反論した。「決して簡単だとは思わない」とターは断言した。

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「大差で勝つから、外からはそう見られがちだ。でも、外から簡単に見えるようにするには、懸命に取り組まなければならない」

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「相手は勇敢で、何とか状況を動かそうとしていた……。だが、時間がたつにつれて僕たちはリズムをつかみ、流れはこちらに傾いた」とドイツ人DFは説明した。

選手や監督の不在を乗り越えるチームの結束

ターは、選手の欠場が続き、監督も一時的に不在となる中で、それに対処するチームの成熟ぶりを称えた。「誰がピッチに立とうと、誰が代わりに入ろうと関係ない。僕たちはチームとして結束している」と語った。

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「影響がないと言えば嘘になる。僕たちはみんな人間だし、もちろん彼らのことを思いやっている」

「でも、僕たちはプロとして対処しなければならない。今ここにいない人たちのためにできる一番のことは、ピッチで今日のようなプレーを見せることだ」と付け加えた。

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ドルトムントとの大一番に目を向ける

土曜日に控えるボルシア・ドルトムントとの「デア・クラシカー」に向け、ターは連戦でチームが見せた取り組みを称えた。

バイエルンは好調な勢いと守備の安定感を保って、リーグ戦の注目の一戦に臨む。

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バイエルンはアリアンツ・アレーナでリーグ首位の座を守ることを目指す。