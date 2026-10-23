バルセロナは、クラブ史上最高のレジェンドを決して忘れないことを示した。リオネル・メッシが2026年のアストゥリアス王女賞スポーツ部門を受賞するという歴史的な快挙を成し遂げ、古巣はかつてのスターへの誇りに満ちた声明を発表した。

クラブからの心のこもったメッセージが発表されたのは、メッシがオビエドのカンポアモール劇場で名誉ある賞を受け取った直後だった。アルゼンチンの名手は、サッカー選手として史上初めて同賞を単独で受賞し、その功績を改めて歴史に刻んだ。

ソーシャルメディアに投稿されたバルセロナの公式声明には、こう記されている。「レオ・メッシ、2026年のアストゥリアス王女賞スポーツ部門の受賞おめでとう。ピッチ内外に長く続く影響を残した、あなたの卓越した才能にふさわしい評価です。その卓越性、スポーツへの献身、連帯の精神によって、あなたは世界のサッカー界の模範となりました」



クラブは、両者が共有する忘れがたい歴史にも触れ、こう続けた。「数々の成功に彩られたキャリアにおいて、FCバルセロナはあなたの人生と物語の重要な一部でした。切り離すことのできないその絆はクラブの歴史の一部であり、あなたがクラブに関わったことは、いつまでも私たちの誇りです」

この言葉からは、突然の退団まで20年以上をカンプ・ノウで過ごし、考え得るあらゆる栄誉を手にしたメッシに対して、バルセロナが今も抱く深い愛情がうかがえる。

今も続く、断ち切れない絆

多くのバルセロナファンにとって、メッシがスペインで賞を受け取る姿は、彼の貢献によって獲得した数々のリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇を思い起こさせる。クラブがこれほど詳細で温かみのある声明を出したことは、退団を巡る摩擦の後、両者の関係が修復されたことを物語っている。

その愛情の背景には、13歳でラ・マシアに加入したメッシが、バルセロナのトップチームで過ごした17シーズンがある。その間に彼は、考え得るほぼすべてのクラブ記録を塗り替えた。アストゥリアス王女賞は、その時代の功績をスペインが公式に評価するものでもある。

今回の賞は、メッシが獲得してきた数々のバロンドール以上に、象徴的な意味を持つのかもしれない。模範となる人物としての彼の功績に焦点を当てた賞だからだ。オビエドの選考委員会は、サッカー選手としての類まれな才能に加え、謙虚さと慈善活動を選出の主な理由に挙げた。バルセロナにとって、かつての主将が技術面だけでなく人間性も評価されたことは、クラブとして大きな誇りだ。

ピッチを超えた功績

メッシが授賞式のためにオビエドを訪れたことで、スペイン文化に与えた彼の影響が国内サッカーのライバル関係を超えていることも明らかになった。今も現役選手であり、キャリアの途中でこうした評価を受けたことは、いっそう注目に値する。

バルセロナの賛辞は、今なおメッシを自分たちの一員と考えるファンの思いをよく表している。「断ち切れない絆」に言及することで、クラブはメッシが離れたのは物理的な意味にすぎず、心の故郷はいつまでもカンプ・ノウにあると示している。声明からは、クラブが今後もメッシの功績を自らのアイデンティティの中心に据え、後に続くスターたちに彼が在籍中に築いた基準を伝えていこうとする姿勢がうかがえる。

今回の受賞に先立ち、メッシは厳しい夏を過ごした。アルゼンチンは2026年ワールドカップ決勝でスペインに敗れ、その後スペインでは受賞の取り消しを求める署名活動が起きた。財団はメッシを受賞者の一覧に残している。それでもアストゥリアス王女賞は、サッカー界に多くをもたらしてきた彼にとって、自らの歩みを振り返る機会となる。