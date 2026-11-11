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FCバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、今後のキャリアでプレミアリーグの最多得点記録に挑む可能性を否定していない。

イングランド人ストライカーは先週、ドイツ最多優勝クラブとの契約を2029年まで延長したばかり。その時点で36歳目前となるが、長年トッテナムでプレーし、得点を重ねたプレミアリーグへの復帰も、その後の選択肢から排除していない。

ケインは『シュポルト・ビルト』に「時には成り行きに任せ、自分を信じて努力を続けることが必要だ。今の僕にとっては、それが最優先だ」と語った。すでに33歳だが、パフォーマンスに衰えは見られない。わずか数週間前には、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）とラミン・ヤマル（FCバルセロナ）を抑え、世界最高の選手としてバロンドールを獲得して周囲を驚かせた。

イングランドの記者たちにとって、ケインのプレミアリーグ復帰は大きな話題だ。復帰すれば、同リーグの最多得点記録を更新できるかもしれないからだ。ただし、バイエルンのスター選手には、おそらく少なくとも2年間の好成績が必要になる。現在213得点のケインは、アラン・シアラーの260得点まであと47得点。36歳、37歳になっても、厳しいプレミアリーグでそれほど多くのゴールを決められるかは疑問だ。

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「いつかプレミアリーグの最多得点記録を破る可能性を、決して否定はしない。でも、今はそこに主眼を置いていない」とケインは認めた。本人によれば、何よりも見据えているのはバイエルンでのチャンピオンズリーグ制覇と、イングランド代表での国際大会優勝だ。できれば、自国とアイルランドで開催される2028年の欧州選手権で成し遂げたいと考えている。