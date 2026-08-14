ダン＝アクセル・ザガドゥは来年、小さな節目を迎える。2027年夏で、ドイツ移籍から10年となる。現在27歳の同選手は当時、パリ・サンジェルマンのセカンドチームからボルシア・ドルトムントへフリーで加入した。

理論上で言えば、2022年にVfBシュトゥットガルトへ加入し、そこで今季終了まで契約を残しているこのセンターバックは、この9シーズンのブンデスリーガで306試合に出場できたはずだった。しかし、ザガドゥのブンデスリーガでの出場はわずか108試合にとどまっている。負傷によって180試合近くを欠場したからだ。そして、その数はさらに増える。シュトゥットガルトは火曜日、ザガドゥがハムストリングに筋肉系の負傷を負い、今後数週間離脱すると発表した。

フィリッポ・マネは、そこまで深刻では（まだ？）ない。だが、負傷の多さという点では、このイタリア人選手はすでにBVBにおけるザガドゥの後継者と言えてしまうかもしれない。2022年1月初旬にヴェストファーレンの下部組織へ加わって以降、マネの離脱日数は500日に迫り、すでに75試合以上を欠場している。

Getty Images

フィリッポ・マネはBVBプレシーズンの勝者

だが今、その21歳は、少し前までのシュトゥットガルトでのザガドゥのように、再び安定した時期に入っている。本人にもクラブにも、ようやく継続的に上向いていき、すぐに次の負傷に見舞われることがないという希望が、またしても生まれている。なぜなら、それが本当に長期間続けば、このセンターバックには間違いなくさらなる飛躍を期待させるものがあるからだ。

「私たちは彼の能力を以前から、そして今も完全に信じている」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンは日曜日、アーセナルとのテストマッチに3-2で勝利した後にマネについて語り、ロンドンでのプレーを「傑出した試合」と評した。「問題はいつも、彼が十分に長く負傷せずにいられるかどうかだけだった。そうなれば、彼がどんなクオリティーを持っているかをみんなが目にすることになる」と50歳の同氏は確信している。

2025年1月にさらに2年間有効なプロ契約を受け取ったマネは、このところBVBのプレシーズンにおける勝者の1人と見なされている。もっとも、彼にとって最近もヒヤリとする場面がなかったわけではない。セレッソ大阪に0-1で敗れた試合では、負傷を抱えてピッチを後にし、その後のFC東京戦（1-0）は欠場した。

Getty

「進歩している」フィリッポ・マネ、BVBでルカ・レッジャーニを追い抜く

昨年の同じ時期と同様に、マネには再びトップチームへの扉が少し開いている。ニコ・シュロッターベック（足首の負傷）とエムレ・ジャン（十字靭帯断裂後のリハビリ）の離脱により、「クラシックなイタリア式マンマーカー」（リッケン）はチームに近づき、プレシーズンでは多くの出場時間を得た。

ここまでの5試合では、妥協のない対人守備と優れたビルドアップでさらなる起用をアピールしており、どうやら昨季後半戦の序列で自分を上回っていた同胞ルカ・レッジャーニも再び追い抜いたようだ。シーズン開幕時の3バックはヴァルデマール・アントン、新加入ジョアン・ガドゥ、ラミ・ベンセバイニで自然と決まることになりそうだが、現時点でマネはその3人に次ぐ第一候補となっている。

「もちろん、まだあれこれ改善できる部分はある」と、ニコ・コヴァチ監督は週末に語った。「だが、フィリッポは進歩している。これは彼の勤勉さのたまものだ。私たちは彼に合わせて調整してきた。彼がどんな問題を抱えていたかは分かっている。ここ数週間、数カ月でそこを改善してきた。彼が健康面でこのまま安定していれば、間違いなく私たちにとっていい選手になるだろう」

Getty Images

ニコ・コヴァチ、アーセナル戦勝利後にフィリッポ・マネを称賛

54歳のコヴァチにとっても、マネは「本当にいい試合」を見せた。特にガドゥ、そして若手に対して繰り返し的確なコーチングをしていた経験豊富なベンセバイニとの連係が光った。「3人のセンターバックは非常によくはね返していた。フィリッポもそうだし、ジョアンもそうだ。まさに純粋な迫力であり、パワーだ。彼らは速く、鋭く、アグレッシブで、対人にも非常に強い」

マネは昨季、トップチームで公式戦6試合に出場したが、その時も奇妙なことにシュロッターベックとジャンの離脱の恩恵を受けていた。DFBポカールのロート＝ヴァイス・エッセン戦でデビューを果たし、その直後にはブンデスリーガで初めて先発出場した。

だがその試合では、FCザンクト・パウリ相手に3-1で迎えた終盤に一発退場となり、不必要なPKも献上。ドルトムントは最終的に3-3で終えた。チャンスを逃し、その後、この元U代表選手は何カ月もの間、表舞台から姿を消した。

Getty Images

フィリッポ・マネが示すBVBの問題点

その後、レギオナルリーガでU23としてさらに11試合に出場。しかも3ゴールを記録した。これはマネにとってプロの舞台での初得点だった。だが2月初旬、またしてもいつものことが起きた。筋肉系の負傷で、2カ月強を失ったのだ。

マネのケースは、セカンドチームの4部降格がBVBにとっていかに問題かも示している。マネはプレーしなければならない。ようやく、そして数多くプレーしなければならない。奇跡でも起きない限り、それをトップチームで実現するのは難しい。だが、本当に前進するためには4部より上のリーグでプレーする必要もある。

Getty Images

BVBのフィリッポ・マネ、今後はどうなる？

では、レンタル移籍はどうだろうか。「そこにプレッシャーはない」とリッケンはなだめるように話した。「移籍期間が終盤に差しかかった時点で、個別のケースとして状況を評価するつもりだ」

結論としては、マネを残すことになりそうだ。当面は最終ラインの選手層がまだ薄く、最近のパフォーマンスも説得力があり、レッジャーニも追い抜いたからだ。とはいえ、それで待ち望んでいた次の成長の飛躍を果たせるのかは、少なくとも疑問が残る。

フィリッポ・マネ：BVBでの歩み一覧