ここ数年のセリエAで、ミレ・スビラルほど安定感を示してきた選手はそう多くない。ASローマの守護神は過去2シーズンにわたってセリエA最優秀GKに選ばれ、ドニエル・マレンらと並んで現在のイタリア首位チームを支える最も信頼できる戦力の一人となっている。それでも、スビラルは一度も代表戦を戦っていない。なぜなのだろうか。

スビラルは27年前、アントワープで生まれた。父はセルビア人で、アントワープのレジェンドでもあるラトコ・スビラル、母はボスニア系セルビア人だ。ミレ・スビラルはベルギーで育ち、GKとしての才能はすぐに注目を集めた。

スビラルはベールスホットとアンデルレヒトの下部組織で育成を受け、年を重ねるにつれてベルギーのほぼすべての年代別代表でも成長を続けていった。しかし、最終的な選択を迫られた際、彼は当初セルビアを選んだ。

2021年9月、当時22歳だったスビラルは、カタールとの親善試合でセルビア代表デビューを果たした。その試合後、当時ベンフィカに所属していたGKは自身の選択を後悔し、次回のセルビア代表招集を拒否。再び出生地であるベルギーへ変更することを望んだ。

セルビアのメディアは、彼の決断の背景には同国での激しい競争があるとみていた。その顔ぶれは、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（当時トリノ、現在ナポリ）、プレドラグ・ライコヴィッチ（当時RCDマジョルカ、現在イテハド・クラブ）、ジョルジェ・ペトロヴィッチ（当時チェルシー、現在AFCボーンマス）だった。

ベルギーへの復帰は不可能に見える。選手は一定の条件を満たせばサッカーにおける国籍を変更できる。たとえば、公式戦の代表戦出場が最大3試合までであること、本大会で一度もプレーしていないこと、そしてそれらの代表戦を21歳になる前に終えていることが条件となる。

スビラルがセルビア代表でデビューしたのは、22歳の誕生日から5日後だった。セルビアでは2021年の決断以降、もはや選択肢とは見なされておらず、一方でベルギーも彼を招集できない。スビラルの弁護士たちは何年にもわたって解決策を模索しているが、今のところ成果は出ていない。



