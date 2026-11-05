共有 GOALをGoogleでフォロー

カリム・ベンゼマが、レアル・マドリーでの直近の試合で期待を下回るパフォーマンスに終わったヴィニシウス・ジュニオールを擁護した。フランスの伝説的ストライカーは、かつてのチームメイトがスペインの首都で特に厳しい時期を過ごす中、SNSで公に支持を表明した。

広告

ベンゼマ、かつての教え子を後押し

スペインメディアの騒ぎと厳しい視線が強まる中でも、ヴィニシウスにはかつての攻撃のパートナー、ベンゼマという心強い味方がいる。フランス人FWは友人を元気づけようと、SNSに思いのこもった投稿をした。サンティアゴ・ベルナベウで共にプレーしていた頃の2人の写真に、「永遠のナンバーワン」という簡潔で力強い言葉を添えた。ベンゼマにとって、ヴィニシウスは今もサッカー界の頂点にいるという明確な意思表示だった。

ベンゼマが公に支持を示したのは、ヴィニシウスにとって重要な時期だった。直前の試合でも、最高の状態に戻ったとは言い難い、もどかしい一夜を過ごしていた。レアル・マドリーが敵地でAEKアテネに苦しみながら勝利した試合で、ブラジル人FWはまたしてもボールを持った際のプレーが振るわず、マークについた相手をドリブルで一度も抜けなかった。ヴィニシウスは代表戦による中断期間を前に、今週末のバレンシア戦で国内大会の出場停止処分の最終戦を迎える。10月10日のビジャレアル戦でナタン・サリバの髪を引っ張って退場となり、4試合の出場停止処分を科されていた。

伝説的なコンビを振り返る

2人の関係は単なる戦術上の組み合わせではなかった。数シーズンにわたり、レアル・マドリーの攻撃を動かす原動力だった。マドリーが35度目のラ・リーガ制覇を果たした歴史的な2021-22シーズンには、現代ではめったに見られないほどの連係を築いた。統計分析によると、この年のチームのリーグ戦73得点のうち60得点に2人が直接関与。国内タイトル獲得までにチームが挙げた得点の、実質的に5分の4を占めた。

攻撃を得点で締めくくったのはベンゼマだった。26得点を挙げてピチーチ賞を獲得し、最終的にはバロンドールも手にしたが、年下のパートナーの貢献をたたえることも忘れなかった。ヴィニシウスの圧倒的なスピード、予測しづらいドリブル、左サイドからの重要なクロスが、フランス人FWのボックス内での活躍を支えた。2人はクラブに14度目のチャンピオンズリーグ制覇をもたらす原動力となり、その欧州での戦いを象徴する数々の奇跡的な逆転劇で中心的な役割を果たした。

広告 広告

師と教え子

2人の関係は当初、師弟関係を土台に築かれた。ベンゼマはヴィニシウスが10代でフラメンゴから加入して間もなく、若きブラジル人を指導するようになった。ベンゼマが若手に厳しい要求を突きつけていたことはよく知られ、一度はチームメートにヴィニシウスへパスを出さないよう促す姿をカメラに捉えられた。それでも、その厳しさを伴う指導が最終的に世界級の才能を育んだ。ベンゼマは2021年、2人の関係について率直にこう振り返っている。「僕はヴィニシウスを信じている。彼とはよく話す。もっとできると分かっているから、少し厳しく話すんだ」

Related Topics

伝説的な背番号9は、ウイングの可能性を常に確信していた。「その気になれば、彼は驚異的だ」と評したこともある。ヴィニシウスもベテランFWへの感謝を隠さず、プロとしての成長を最も助けてくれた人物として、たびたびベンゼマの名前を挙げている。かつてヴィニシウスは、アタッキングサードでより良い判断を下す方法を教えてくれたのはベンゼマだと語っていた。その教えによって、粗削りなドリブラーから決定力のある得点者へと変わったという。

ベルナベウでの共闘を終えて

2023年にベンゼマが中東へ移籍し、2人がピッチで共にプレーすることはなくなった。それでも、物理的な距離を隔ててなお、強い絆は明らかに続いている。

広告

ヴィニシウスが現在直面する苦境は、今季を通じた大きな不振の一部だ。ブラジル人FWはかつての姿からは程遠く、公式戦12試合でわずか1得点。レアル・マドリーの攻撃をけん引してきた選手にとって、得点数は著しく落ち込んでいる。