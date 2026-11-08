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三浦知良が59歳で日本の3部リーグ史上最年長出場を果たし、再び歴史に名を刻んだ。「キング・カズ」の愛称で親しまれる伝説的FWは、プロ42シーズン目に福島ユナイテッドの選手として途中出場し、自身の驚異的な記録をさらに更新した。

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キング・カズ、再び歴史を刻む

三浦は、その並外れたキャリアに新たな一章を加えた。伝説的なFWは土曜午後、日本の3部リーグに出場した史上最年長選手となった。59歳8カ月12日の三浦は福島ユナイテッドFCの一員としてピッチに立ち、後半アディショナルタイムに途中出場。FC琉球を相手にホームで収めた4-1の快勝を締めくくる一助となった。

この短時間の出場により、三浦は自身が長年保持してきたJリーグの最年長出場記録を更新した。サポーターから「キング・カズ」の愛称で親しまれる選手の歩みに、また一つ驚くべき実績が加わった。

リーグ戦への待望の復帰

土曜の試合は、記録を更新した年齢というだけでなく、ベテランストライカーにとって大きな節目となった。通常のリーグ戦に出場するのは2021年シーズン以来、初めてだった。

2021年シーズン当時、三浦はまだ日本のトップリーグでプレーしていた。所属元の横浜FCで1試合に出場した後、プレーを続けるためにトップレベルを離れた。

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昨季も6試合に出場したが、それらはシーズンを分割する方式の下で開催された、短縮日程の特別大会での試合だった。この出場は正式なリーグ戦での出場には分類されないため、福島ユナイテッドFCでの短時間のプレーが、待望の正式なリーグ戦への復帰となった。

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プロとして5つの年代でプレー

三浦のサッカーに対する揺るぎない献身は、現代サッカーでは前例がない。ベテランFWは現在、プロキャリア42シーズン目を戦っており、その長い現役生活は驚異的だ。

1980年代にトップチームでデビューした元日本代表の三浦は、これで5つの異なる年代にわたりプロとしてプレーしたことになる。身体のコンディションを保つ力と、競技を続けたいという揺るぎない意欲は、世界でも類を見ない。

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今も衰えない出場への意欲

年齢を重ねても、三浦に引退の兆しはまったくない。福島ユナイテッドFCのために、ピッチ上の重要な場面で今も貢献できることを示し続けている。

今週末にリーグ戦の最年長出場記録を更新する前には、今夏、約4年ぶりに公式戦でゴールを決めた。ベテランは7月の天皇杯の試合で得点を挙げている。

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福島ユナイテッドFCが今季の残りの戦いを進める中、キング・カズは次の出場機会を待つ。59歳の三浦は再びピッチに立ち、自身の驚異的な記録をさらに伸ばす準備ができている。