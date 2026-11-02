マンチェスター・ユナイテッドの監督マイケル・キャリックは、チームの成績不振とプレミアリーグ降格圏への接近を受け、増大するプレッシャーに直面している。しかし、このイングランド人指揮官は自らの去就に気を取られている様子はなく、チャンピオンズリーグでのローマとの一戦に集中することを選んでおり、その試合は彼のシーズンを立て直し、ファンの信頼を取り戻す新たな機会を意味している。

マンチェスター・ユナイテッドは1980年代以来、最悪の時期の一つを過ごしている。昨年9月にアゼルバイジャンのサバフを破って以降、一度も勝利を挙げられていないのだ。キャリックの将来をめぐる憶測はますます高まっているが、クラブは彼にもう一度チャンスを与え続けており、明日「オールド・トラッフォード」で開催予定のローマ戦ではベンチからチームを指揮することになる。

チームでの自身の将来について、キャリックは試合前の記者会見で次のように語った。「未来を予測することはできない。何が起こるかは誰にも分からない。明日の試合を心待ちにしている。我々が残してきた成績を考えれば、私が正気を失っていると思うかもしれないが、何が起ころうと、なるようになるさ。物事がどこへ向かうのか見届けよう」

このイングランド人指揮官は、現時点での最優先事項はロッカールームの中の精神を取り戻すことだと強調し、期待を裏切る成績にもかかわらず選手たちの能力を信頼していると述べた。

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彼はこう語った。「私は選手たちを知っているし、彼らが何を発揮できるかも分かっている。それを時には示してきたし、前回の試合でも我々のポテンシャルの片鱗を見ることができた。我々は動き出し、素早く変化を起こさなければならない」

キャリックはさらに続けた。「今週は重要な2試合がある。これは攻撃を仕掛け、我々にとって素晴らしい夜を作り出すもう一つの絶好の機会だ」。これは欧州での一戦の重要性と、今後数日間にチームを待ち受ける試練を指したものだ。

試合日程はマンチェスター・ユナイテッドに一息つく大きな余裕を与えてはいない。ローマを迎え撃った後、プレミアリーグでアストン・ヴィラ、そしてリバプールとの難しい2試合を控えており、チームは立て直しを図るための真の試練に直面することになる。

一方で、キャリックはピッチ内での規律に関する批判に対して選手たちを擁護し、成績の低迷は献身性の欠如とは関係がないと強調した。

彼はこう語った。「以前にも言ったが、選手たちの献身性を疑うことは一切ない。我々はより良い判断を下すことができるが、献身性の欠如などまったくない」