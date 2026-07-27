ドイツのRBライプツィヒは月曜日、コートジボワール代表として2026年ワールドカップに出場した19歳の若きウインガー、ヤン・ディオマンデが休暇を終えてチームの全体練習に復帰したことを発表した。この選手は同大会での傑出したパフォーマンスで世界を驚かせており、スペインのレアル・マドリードが改めて獲得への関心を示している。

ライプツィヒが公式SNSアカウントで発表したところによると、ディオマンデは予定どおりドイツのチームメイトたちに合流し、練習場で初期メディカルチェックを受けた。彼はほかの選手たちと並んで笑顔を見せており、クラブはその写真に「おかえり、みんな!」とコメントしたが、コートジボワール人選手のチーム退団の可能性についての言及は一切なかった。

ブンデスリーガでの即座の輝き

ディオマンデは昨夏、2000万ユーロでライプツィヒに加入した。スペインのレガネスから、スペインリーグで過ごした1シーズンを経ての移籍で、ドイツのサッカーに驚くほど早く順応し、目を引くプレーを披露した。それが自国代表として臨んだ先のワールドカップでの傑出したパフォーマンスにも表れた。

この若きコートジボワール人ウインガーはワールドカップでのプレーで世界を驚かせ、ヨーロッパの強豪クラブの注目を集めることになった。その筆頭がレアル・マドリードであり、今回の夏の移籍市場で改めて選手獲得への関心を示している。

レアル・マドリードは動向をうかがう

ディオマンデに対するヨーロッパ勢の関心は大きいものの、ライプツィヒは声明の中で選手退団の可能性については一切触れておらず、現在ヨーロッパで最も傑出した若手タレントの一人と目される新星を手放さない姿勢を明確に示した。