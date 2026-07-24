スイスとオーストリアでは複数のメディアが金曜午前、フランクフルト・アム・マインで行われた記者会見をライブで速報し、クロップがかつて拠点としていたイングランドでも、メディアはその動向を細かく追っていた。 最も大きな波紋を呼んだのは、クロップの次の発言だった。「もし君たちの振る舞いが度を越して、私の家族をそっとしておいてくれないなら、私は去る！」

スイスのターゲス・アンツァイガーは「クロップ、あり得る不平屋たちに毒づく」と見出しを打った。イングランドのデイリー・メールは、この「リバプールのレジェンド」の記者会見の最中、ウィンストンセーラムのチームキャンプで撮影されたユリアン・ナーゲルスマンと妻レナ・ヴルツェンベルガーの写真をめぐる議論を振り返った。

ユルゲン・クロップ新監督就任へ：「救世主か、それとも単なる見せかけか」

BBCはすでに「救世主か、それとも単なる見せかけか。クロップはドイツ再建において懐疑派を納得させなければならない」と問いかけた。 ドイツサッカーはパラグアイ相手の衝撃的なW杯敗退によって「深刻なアイデンティティーの危機」に陥ったとし、「そのわずか3週間後、クロップはその散乱した破片を拾い集め、かつてこの国を象徴した勝者のメンタリティーを取り戻す任務を託された」と伝えた。

世界王者の国でも、メディアはクロップをドイツサッカーの希望と見ている。スペインのスポーツ紙マルカは、「今、すべての視線はクロップに注がれている。競争力のあるチームを築く彼の能力は、失われた威信を取り戻し、再び大タイトル争いに加わろうとしているドイツにとって大きな希望だ」と記した。





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