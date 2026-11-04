ドイツ王者がロヒブランコスに2-0で勝利した後、ノイアーはDAZNのマイクの前で、試合当日の朝には、そもそも出場できるかどうかも分からなかったと明かした。

「毎日、歩くときに痛みがありました。朝起きたときも、今朝もそうでしたが、やはり歩くと痛みがありました」とノイアー。それでもアトレティコ戦にはどうしても出場したかったため、やや異例の方法まで試したという。「今朝は屋上テラスで水温14度の水に入っていました。それから徐々に良くなっていきました」

先発できると最終的に分かったのは、キックオフ直前のウォーミングアップのときだったという。ノイアーはバイエルンの医療スタッフにも明確に感謝を伝えた。「メディカル部門はそのためにできることをすべてしてくれました。この数日間、数週間は、私にとって本当に簡単な状況ではありませんでした。でも、私は信じていました」

ノイアーはアトレティコ戦で今季4度目のクリーンシートを達成し、エスタディオ・メトロポリターノでは全体として落ち着いた夜を過ごした。10月中旬に生じた足の腱の炎症により、直近のバイエルンの試合を欠場していた。

そのため、フライブルク戦（3-1）、マクデブルク戦（6-1）、ドルトムント戦（2-2）を欠場した。代役を務めたのは後継者と目されるヨナス・ウルビヒで、アトレティコ戦では再びベンチに座った。

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マヌエル・ノイアー、レナルト・カールを擁護

ノイアーはDAZNで自身の現在の負傷状況に加え、チームメイトのレナルト・カールについても語った。カールはここ数週間、ドイツ最多優勝クラブで何度も話題になっていたが、アトレティコ戦では先制点を挙げ、少なくともプレー面での不調からいくらか抜け出すことができた。

クラブの重鎮ウリ・ヘーネスは、カールについて謙虚さが足りないと指摘し、近く18歳の本人と話をする意向を示していた。ヘーネスは「彼はまだスーパースターとは程遠い。若い選手には謙虚さが必要だ。オリーズとの比較は、明らかに彼のためにならない。両者にはまだ大きな差がある。［中略］若い選手にはプレッシャーも必要だ。例えば、レナルト・カールをいつも抱きしめてばかりいることが彼のためになるのか、私には分からない」と語っていた。

さらにビルトは先ごろ、同紙が言うところのカールの「華やかなライフスタイル」を問題視しているのは、バイエルン内部ではヘーネスだけではないと報じた。ここ数週間、カールが若さを考えればごく普通の小さな不調に陥るなか、ドイツ代表で4試合に出場したカールを巡るメディアでの議論が、最近になって活発化している。これについては、カールの代理人ミヒャエル・バラックやバイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エベルも発言している。

「レニーはチームにとって非常に重要な存在です。仲間の一員ですから、私たちも彼と一緒に喜んでいます。私たちはいつも、彼が最高の試合をし、素晴らしいプレーを見せることを願っています。今日、彼はそれを再び証明しました」とノイアーは若いチームメイトを擁護した。40歳のノイアーはきっぱりと、「議論することも、取り上げることも何もありません」と述べた。

一方、カールは続く議論に対し、アトレティコ戦で特別なゴールパフォーマンスを見せて応えた。1-0とするゴールを決めた際、バイエルンの攻撃陣の逸材は両手を耳に当て、「ベラベラ」と言うかのようなジェスチャーを見せた。「君たちのおしゃべりには興味がない」とでも言うように。