ブラジルのコリンチャンスの会長を務めるオスマール・スタビレが、オランダ代表FWメンフィス・デパイとの契約延長を発表した。クラブが契約を更新しないと決定してからわずか1週間後のことで、その決定はサポーターの間に激しい怒りの波を巻き起こし、クラブ首脳陣に殺害予告が寄せられる事態にまで至っていた。

スペイン紙「マルカ」が伝えたところによると、スタビレは、アトレティコ・マドリードとバルセロナに在籍した経験を持つこのFWが2年間の新契約に署名し、これにより2028年半ばまで在籍を続けることになると認めた。これは昨日月曜日に開かれた会合でコリンチャンスの理事会の承認を得た後のことだという。

この件について会長は次のように語った。「おかげさまで、物事はうまく運び、承認に必要な票を獲得することができた。この案件をやり遂げることができ、今は安堵している」

会長は、2024年9月からコリンチャンスでプレーしているデパイが、7月末に契約が満了した後、契約条件を大幅に引き下げることに同意したと明らかにした。

クラブは先週火曜日に公式声明を発表し、財政上の理由から32歳のこのFWとの契約を更新しないとしていた。声明では「この規模の新契約を締結することは、クラブの持続可能性を担保するために必要な財政の安定と、現時点では相容れない」と強調していた。

決定の撤回は、クラブのサポーターの間に広がった激しい怒りの後に行われた。首脳陣は直接的な脅迫を受け、一部の熱狂的なサポーターがスタビレの自宅前に集結し、「出て行け、ネズミども」「規律は終わった」と書かれた横断幕を掲げた。

デパイ自身もクラブに対して激しい批判を向け、約束を反故にしたと非難していた。彼はソーシャルメディアの自身のアカウントを通じてこう書き込んでいた。「コリンチャンスがさらに2年間の契約延長についての我々の合意を守らないと決定したことに、私は大きな失望を感じている。この更新は、一部の者がこの約束を破ることを決める前に、クラブ会長ならびに競技・法務・財務の各部門と明確に合意されていたものだったにもかかわらず、だ」

それらの出来事から短期間の後、クラブは選手との交渉を再開し、元ブラジル代表監督のフェルナンド・ヂニスが率いるチームへの残留が決まった。スタビレは次のように説明した。「我々が法務・管理・財務の各部門で行った評価と作業に基づき、この契約の額を満たすことが可能になった」

なお、このオランダ人スターはこれまでにコリンチャンスのユニフォームで79試合に出場し、20ゴール15アシストを記録。2025年の「カンピオナート・パウリスタ」とコッパ・ド・ブラジルという2つのタイトル獲得に直接貢献した。