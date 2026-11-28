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ブンデスリーガのウニオン・ベルリンは長引く成績不振を受け、マウロ・ルストリネッリ監督を即時解任した。

クラブが発表したのは、FSVマインツ05とのアウェー戦に1-2で敗れてから数時間後の土曜夜遅くだった。後任は「数日中に」発表するという。また、マネージングディレクターのホルスト・ヘルト氏も夏に退任する。こちらは双方の合意による決定だという。

ウニオンのディルク・ツィングラー会長は、ルストリネッリ監督の即時解任について「5カ月間ともに働いてきた結果、男子トップチームのプレースタイルと成績がブンデスリーガ残留を危うくしていると認めざるを得ない」と述べた。「夏にともに合意した方針の実行と、それに合わせた選手構成の変更は、目指していた競技面での成長につながらなかった。そのため、人員と組織の両面で体制を刷新することを決めた」

新たにスポーツディレクターの役職を設け、マクシミリアン・ホフマン氏を起用する。同氏はこれまで、育成組織とトップチーム部門の橋渡し役として、タレント育成部門の責任者を務めていた。クラブの発表によると、新たな役職では今後、チーム編成を担当し、スカウティングチームを率いる。

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ツィングラー会長は「我々がその仕事ぶりと人間性を高く評価しているホルスト・ヘルトとは、シーズン終了後にともに仕事を終えることを双方で決めた。それまで彼は、マクシミリアン・ホフマンとチーム全員とともに、今季も残留という目標を達成し、最終的に担当部門を後任へ円滑に引き継ぐため、あらゆる力を尽くす」と語った。同会長は日曜13時に、今回の決定について詳しく説明する意向だ。

ルストリネッリ監督は、その数時間前にはまだ闘志を示していた。チームについて「今季最高のアウェー戦」を見たとし、「選手たちは精神面でも良い状態だった」と語っていた。スイス出身の同監督は夏にFCトゥーンからやって来た。ウニオンはブンデスリーガで6試合連続未勝利となり、17位に転落していた。