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リヴァプールのGKアリソン・ベッカーが、アンフィールドでの長期的な去就について沈黙を破り、マージーサイドにとどまりたいという明確な意向を示した。現行契約が満了に近づくブラジル代表GKは、現在の指導陣の下で新時代を迎えるリヴァプールにとって、今も中心的な存在だ。

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アリソン、アンフィールドでの契約延長を希望

契約更新の可能性について現在の心境を問われ、BBCスポーツが報じたコメントの中で、アリソンは今後もどこでプレーしたいかを率直に語った。「はい、残りたいと思っています。今は一試合一試合に集中していますが、残ることができればうれしいです」とアリソンは話した。2018年にローマから6680万ポンドで加入し、リヴァプールで347試合に出場してきた34歳のGKは、今もアンフィールドで欠かせない存在だ。

ブラジル人GKは、最終的な決断を左右する要因についても説明した。ただ、自身の希望はすでに固まっている。「それは多くの要素やさまざまな状況によります。でも、私の希望は残ることです。私はここで幸せですし、家族もここで幸せに暮らしています」と語り、こう続けた。「今もタイトルを獲得し、良いパフォーマンスを見せたいという意欲があります。できる限り長くトップレベルでプレーしたい。それが私の考えです」

契約交渉と監督の支持

新契約について正式な話し合いを行ったかと直接問われると、アリソンは現状を明らかにした。「いいえ。でも、代理人がクラブと話しています」。リヴァプールでプレミアリーグ優勝2回、リーグカップ優勝2回に加え、FAカップ、チャンピオンズリーグ、クラブ・ワールドカップも制したブラジル人GKは、アンフィールドで伝説的な地位を築いている。

残留したいというアリソンの希望は、リヴァプールのコーチングスタッフが公に示した考えとも一致する。アンドニ・イラオラ監督は先週、このベテランGKにとって今回がクラブでの最後の時期になるかは分からないと認めつつ、今後もチームの一員でいてほしいと強く望んだ。イラオラ監督は、アリソンに「もっと長く続けてほしい」と語り、シュートストップだけでなく、ロッカールームでのリーダーシップも高く評価した。

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タイトル争いに向けて求められる安定感

リヴァプールがアーセナル、フェネルバフチェを相手に苦戦した厳しい1週間を経て、アリソンは日曜日のクリスタル・パレス戦で何度も重要なセーブを見せ、貴重な勝利に貢献した。しかし、アリソンは個人の活躍だけでは不十分だと考えている。イングランドと欧州のサッカー界で再び頂点に立つには、チーム全体としてさらに安定感を高めなければならないという。「現実として、私たちはできるはずの水準に達していません。うまくやれていないという意味ではありません。多くの試合で良いプレーをしていますが、まだ安定感がありません」と認めた。

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アリソンは、現在クラブにいる人材の質を理由に、アンフィールドでの今後に楽観的だ。「私たちには優れた監督と優れた選手がいます。素晴らしいことを成し遂げる力はありますが、チームとして『もう大丈夫だ。自信がある。勝つために必要なものがすべてそろっている』と思えるところまで行かなければなりません。今はそこを目指しているところです。本当に早く到達できればと思いますが、時間はかかります。辛抱強くなければなりません。ただ、選手としては、時間を無駄にしている余裕はないと考えています」と締めくくった。

アリソンの今季成績とリヴァプールの順位

アリソンは今季、公式戦14試合に出場し、20失点、無失点は4試合。一方、リヴァプールは現在、勝ち点18でプレミアリーグ4位につけており、首位アーセナルとは勝ち点9差となっている。