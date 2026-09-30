『シュポルト・ビルト』から「スペイン代表に加えたいドイツ人選手は誰か」と聞かれたデ・ラ・フエンテは、こう答えた。「フロリアン・ヴィルツだ。彼は素晴らしい。残念ながらスペインのパスポートを持っていないけどね（笑）。彼のプレースタイルが好きなんだ」

また、23歳のリヴァプールFCの技巧派だけでなく、デ・ラ・フエンテはドイツサッカーのファンであることも明かした。「ドイツは世界サッカー界に偉大な歴史を持っている。とりわけ70年代には、クラブレベルでも代表レベルでも世界サッカーを形作っていた。さらに、フランツ・ベッケンバウアーだけでなく、常に偉大な選手たちを輩出してきた。子どもの頃には、レアル・マドリーにいたギュンター・ネッツァーという信じられない選手に憧れていた。彼の出す夢のようなパスは唯一無二だった。パウル・ブライトナーのことも、素晴らしい選手として記憶に残っている」

ネッツァーとブライトナーの時代、ドイツ代表はまさに世界最高峰を体現していた。だが、3大会の失敗したワールドカップを経て、現在はそこから大きく離れてしまっている。

ユリアン・ナーゲルスマン（39）の後任としてドイツ代表監督の座に就く予定のユルゲン・クロップが、その流れを変えることになるという。「彼はワールドクラスの監督で、個人的には残念ながらまだ会ったことがない」とデ・ラ・フエンテは話し、さらに自身の見解を示した。「もちろん、クラブの監督と代表監督の仕事は分けて考えなければならない。慣れなければいけない違いはいくつかある。ただ、ユルゲン・クロップならトップ選手たちを擁するワールドクラスのチームを作り上げられると思う。だが、そのためには時間が必要だ」

サッカー界では誰もが「素早い成功」を望んでいる。しかし、「ただ監督を次々に代えればいいというものではない」とし、その代わりに必要なのは「明確な哲学であり、たとえ挫折があってもそれを貫かなければならない」と語った。

スペイン代表はどれだけ長く無敗を続けているのか？

デ・ラ・フエンテ率いるスペインには、間違いなくその明確な哲学がある。彼らは以前から欧州で圧倒的な存在であり、ネーションズリーグ（2023年）と欧州選手権（2024年）のタイトルに続き、今や世界王者でもある。火曜日の夜には、フリア・ロハがネーションズリーグでクロアチアにホームで4－1の勝利を収め、その支配力を改めて示した。これで40試合連続無敗となり、Squawkaによれば、これを達成した代表チームはこれまでほかにないという。ハンガリーの「黄金のイレブン」も1950年から1954年まで公式戦で無敗を維持したが、その期間に戦ったのは32試合にすぎなかった。

クロアチアとの一戦での勝利では、スーパースターのラミネ・ヤマルが2得点をマークした。このティーンエイジャーについてデ・ラ・フエンテはこう語っている。「彼はまだ19歳だ。16歳で私たちの代表チームでデビューした。その年齢で、ピッチ上で私がこれまで一度も見たことのないようなことをやっていた。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのように、若くして並外れていた選手たちがいたにもかかわらずね。（…）」

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ヤマルの成長においては、バルサの指揮官ハンジ・フリック（61）も大きな役割を果たしたという。デ・ラ・フエンテは、同監督について「もちろん非常に重要だ。なぜなら選手たちはクラブで最も多くの時間を過ごすからだ。そしてヤマルはここ数年で見事な成長を遂げた。同時に、選手が代表に招集され、ほかの強豪国と対戦できることで、クラブもまた恩恵を受ける。なぜなら、それは質の飛躍だからだ」と述べた。