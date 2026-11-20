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UEFAネーションズリーグ準々決勝の組み合わせ抽選が行われ、ドイツ代表はベルギー代表と激突することが決まった。世界王者かつ欧州王者のスペインや、エースのアーリング・ハーランドを擁するノルウェーとの対戦は避けたものの、ユルゲン・クロップ監督率いるチームはタイトルへの道のりで難しい試練に臨むことになる。

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抽選会は金曜日、スイスのニヨンにある欧州サッカー連盟（UEFA）本部で行われた。

ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督は抽選結果に安堵の表情を見せ、対戦を心待ちにしていると強調した。その一方で、相手の実力やネーションズリーグでの戦いぶり、さらに経験と高い能力を備えた選手たちを擁している点も認めている。

ドイツ代表指揮官は、独紙『ビルト』によると、抽選結果について次のようにコメントした。「抽選結果には満足しているし、ベルギーとの対戦をとても楽しみにしている。強い相手で、新しい監督も迎えている。ネーションズリーグでは素晴らしいパフォーマンスを見せてきた。何人かの選手のことはよく知っている」。ベルギー代表の選手たちとその実力を熟知していることをうかがわせた。

なかでもクロップ監督が名前を挙げたのが、元マンチェスター・シティのスター、ケヴィン・デ・ブライネだ。クロップ監督は「プレミアリーグ史上最も偉大な選手の一人」と称賛したうえで、「今でも良い選手だ。残念ながらね」と付け加えた。ベルギーの司令塔がドイツ代表にとって脅威となることを示唆した形だ。

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準々決勝の第1戦と第2戦は2027年3月25日から30日にかけて行われる予定で、リーグフェーズでグループ首位に立ったドイツ代表は第2戦をホームで戦う。

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勝ち上がった4チームは、同年6月7日から13日にかけて開催予定のファイナルズに進出する。開催国はまだ決まっていない。

ベルギーとの対戦に意気込む一方で、クロップ監督はドイツ代表が本格的にタイトルを争う段階に至るまでには、まだ多くの課題が残っていることを理解している。チームは強化プロジェクトの初期段階にあるとし、「我々は成長の道のりのスタート地点にいることを十分に理解している。このポジティブな勢いを維持したいし、やるべきことはたくさんある」と語り、今後もチーム作りを続け、パフォーマンスを向上させていく必要性を示した。

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その他の準々決勝では、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドがノルウェーと対戦。スペインとフランスはワールドカップ準決勝の記憶がよみがえる再戦となり、オランダはポルトガルと激突する。欧州王座をめぐる争いの行方を占う好カードが並び、注目が集まっている。

ドイツ代表の決勝までの道筋も明らかになった。ベルギーを下せば、準決勝ではイングランド対ノルウェーの勝者と対戦する。一方、決勝のもう一方の枠は、スペイン対フランスの勝者とオランダ対ポルトガルの勝者による一戦で決まる。勝負どころのラウンドでは、ビッグマッチが実現する可能性もある。