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ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、ローマとナポリの劇的な3-3の引き分けを受けた余波について見解を示し、特にマッシミリアーノ・アッレグリ氏を巡る報道に言及した。ローマの指揮官はまた、火曜日のセリエA、カリアリ戦に向けて準備を進める中、チームの選手層にも期待を示した。

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ガスペリーニ、トンネルでの騒動を巡る報道に疑問

ローマがナポリと激闘の末に3-3で引き分けた試合後、注目を集めているのは相手指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの振る舞いだ。ナポリの指揮官はレオナルド・バレルディの終盤の同点ゴール後、試合終了間際に退席処分となり、その後、2試合のベンチ入り禁止処分を科された。試合終了のホイッスルから間もなく、アッレグリがトンネル内でも抗議を続け、ローマが昨季チャンピオンズリーグの出場権を得たことについて、当てこするような発言をしたとする報道が浮上した。

『TuttoMercatoWeb』によると、アッレグリがローマに欧州大会の出場枠が与えられたと叫んだとの主張について直接問われたガスペリーニは、冷静に応じた。記者団に対し、「私は聞いていない。報じたのはあなたたちだ。数字は、昨年我々がやってきたことすべての積み重ねだ。それについてのコメントは読んでいない。確かに残念なことだが」と語った。

カリアリ戦に向けてディバラに朗報

処分を巡る騒動とは別に、ガスペリーニはスターFWパウロ・ディバラのコンディションについて前向きな情報を明かした。今季は公式戦8試合に出場して4アシストを記録しているアルゼンチン人の司令塔は、ふくらはぎの問題でローマの直近3試合を欠場している。

ガスペリーニは集まった報道陣に「復帰の可能性があるとすればディバラだけだ。ベンチに入れられるかどうか、今日の午後に試してみる。それだけでも前向きなことだ。私は大いに期待している」と説明した。また、試合間隔が短く、慎重なコンディション管理が求められる中、マヌ・コネとミレ・スビラルの状態確認を含め、先発メンバーのほかのポジションでも選手を入れ替えるか検討している。

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選手の入れ替えと選手層

直近の引き分けでローマは勝ち点を18に伸ばし、セリエAの順位表で3位に浮上。首位インテルとの差は4ポイントとなった。カリアリ戦が迫る中、ガスペリーニは上位を争うチームに共通する先発メンバー選びの難題に直面している。

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選手起用について、ローマの指揮官は「選手の入れ替えに関しては、今日が最初の練習で、すでに試合前日だから、今日決めなければならない。おそらく入れ替えるが、相手をどう評価するかによって判断する。うちにはうまく選手を入れ替えられるだけの選手層がある」と付け加えた。

無敗記録をさらに伸ばせるか

ローマは現在好調を維持しており、直近のセリエA15試合で一度も敗れていない。4月初旬にさかのぼるこの目覚ましい記録は、クラブの近年において最も安定した時期の一つを示している。ガスペリーニは、この安定感を、選手がリスクを取り、積極的にプレーすることを後押しするロッカールームの文化とクラブ首脳陣の支援によるものだとした。

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指揮官は最後に「我々は継続性を持っているし、前進しなければならない。目標は成長し続けることで、そこに限界はない。ピッチ上でやりたいことを繰り返し実行できており、それが時間とともに結果につながっている。我々は変わらないやり方で試合に臨み続けている。チームは成長しているし、クラブは積極的かつ勇敢にプレーするよう我々を後押ししている」と語った。