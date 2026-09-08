「この4カ月あまり、我々は最初から非常に明確に伝えてきた。まだ開いている市場もある。何が起こるか見てみよう」と、バイエルンのスポーツ部門トップを務めるマックス・エベールは、シャルケ戦後の0-0のあと、サシャ・ボエの将来について問われてそう語っていた。

だが、例えばサウジアラビアのようなその市場も日曜日をもって閉まり、右サイドバックは依然としてドイツのレコードマイスターと契約を残している。25歳の退団は、これで最終的に消滅したとみられる。

理論上はスイス方面（移籍市場は9月8日まで開いている）やギリシャ（デッドラインデーは9月15日）への移籍はなお可能だが、選手のスポーツ面および金銭面での期待を踏まえると、可能性は低いだろう。

Bildの情報によれば、バイエルンはすでにボエの移籍の可能性をめぐってサウジアラビアのクラブと交渉を行っていたという。ボエ自身も砂漠への移籍に基本的には前向きだったが、最終的に移籍は成立しなかった。

フランス人のボエにとって、ヴァンサン・コンパニ監督の下でミュンヘンに長期的な展望はない。レコードマイスターとの契約は2028年まで残っている。エベールはすでに7月の時点で、ボエを売却候補だと公に表現しており、それはすでにクラブを去ったジョアン・パリーニャやブライアン・サラゴサも同様だった。

一方でスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは最近、他クラブとの交渉を理由にここ最近は個別練習をしていた守備者について、イザール川のほとりに残留することになれば、再びごく普通にチームへ組み入れたいと発表していた。

「もしそうなって、すべての市場が閉まり、彼がここに残るなら、彼はまったく普通に我々のチームの一員になる」とフロイントは語った。ボエは「常に非の打ちどころのない振る舞いを見せていたし、素晴らしいプレシーズンを送っていた」という。