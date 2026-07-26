このセネガル人選手は、昨季後半戦にガンビノス・スターズ・アフリカからのレンタルで加わり、ドイツでの最初の半年で印象的なパフォーマンスを見せた。

フロイントは土曜のヴェーエン・ヴィースバーデンとのテストマッチ（1-2）の傍らで、「細かい詰めはまだ残っているが、彼が我々とともにシーズンに入ると見ている。バラは来週月曜にパフォーマンステストを受け、その後テーゲルンゼーでのトレーニングキャンプに合流する」と語った。

サポコ・ンディアイは昨季後半戦、すでにバイエルンでブンデスリーガ4試合に出場しており、驚きながらもセネガルのワールドカップメンバーにも選出されていた。ベルギーとのベスト32敗退の試合では、延長戦で24分間プレーした。

バイエルンはバラ・サポコ・ンディアイを完全移籍後にレンタルへ出す可能性があるのか？

このセントラルミッドフィルダーは、4月中旬のザンクト・パウリ戦（5-0）で試合終盤に途中出場し、ブンデスリーガデビューを飾った。VfBシュトゥットガルト戦（4-2）での短時間出場に続き、4月末のマインツ戦（4-3）では初めてバイエルンの先発に名を連ねた。さらに1週間後の1. FCハイデンハイム戦（3-3）でも先発したが、ハーフタイムで交代となった。





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バイエルンの中盤では、この18歳は不動のコンビであるヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチ、そして第1バックアップのトム・ビショフに続く追加の選択肢という位置づけだ。新戦力の左サイドバック、ナタニエル・ブラウンも緊急時にはアンカーで対応できる可能性がある。本来であれば、直近でトッテナムにレンタルされていたジョアン・パリーニャというもう1人のMFは売却される見込みだが、ヴィースバーデンでのテストマッチ後、このポルトガル人はひとまずゼーベナー・シュトラーセに今後も身を置くつもりだと明かして驚かせた。「ここでの自分の立場を維持するのがプランだ」と、Abendzeitungによればパリーニャは語っている。

いずれにせよ、サポコ・ンディアイについては、バイエルンが完全移籍で獲得した後にレンタルへ出す可能性があるかどうかは不透明だ。バンサン・コンパニ監督はこのセネガル代表MFを高く評価しているとされるが、ハイレベルな競争相手を考えれば出場機会が不足する可能性もある。より重要な実戦経験を積ませるため、レンタルという選択肢はあり得るだろう。