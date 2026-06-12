「死者1人、負傷者3人」…メッシらを震撼させた凄惨な事故

2026年ワールドカップに出場するアルゼンチン代表チームの宿泊施設近くで本日金曜日、銃撃事件が発生し、1人が死亡、3人が負傷した。ワールドカップ開幕と同時期の事件発生に懸念が広がっている。

米メディア「フォックス・フォー」によると、カンザスシティ警察はオールド・サンタ・フィー通り付近で銃撃の通報を受け、現場の住宅に急行。銃弾を受けた10代少年が発見されたが、その場で死亡が確認された。 銃弾で負傷したほか3人も発見され、1人は重体。

警察は現場で容疑者を逮捕したが、現時点で起訴はされていない。殺人捜査班と現場検証チームが証拠収集と目撃者聴取を開始し、事件の経緯を調べている。

現時点でアルゼンチン代表チームとの直接的な関連は確認されていないが、チーム宿泊施設の至近距離で発生したため、ワールドカップ開幕に伴う厳戒態勢下で大きな注目を集めている。

この事件は、メキシコシティのアステカ・スタジアムでワールドカップ開幕戦（メキシコ対南アフリカ）の前後および試合中に発生した暴力行為に続くもの。同試合は8万人の観客が見守る中、ホームチームが2-0で勝利した。

フランスのメディア「RMCスポーツ」によると、教師や行方不明者の家族、学生らが警備を突破し、警察と衝突。一部は警察官と乱闘になった。

棒で複数の車両の窓が破壊されたため、警察は催涙ガスを発射し、騎馬隊で徒歩のデモ隊を包囲した。開幕戦としては異例の緊張が走った。