死刑判決は延期…モウリーニョがレアル・マドリードのスター選手の退団を阻止

ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョは、新シーズンとクラブワールドカップを見据え、FWゴンサロ・ガルシアの今夏退団を否定した。

スペイン紙「アス」によると、モウリーニョ監督はプレシーズンにガルシアのパフォーマンスを評価し、本物のストライカー獲得に失敗した場合の保険にしたいという。 これは2023-2024シーズンにホセロが限られた出場ながら18得点を挙げた役割と重なる。

モウリーニョは現在、センターバックと創造性豊かなMFの補強を最優先し、CB候補にロベン・ディアスとバストーニ、MF候補にマテウス・フェルナンデスとエンツォ・フェルナンデスを挙げている。純粋なストライカーの獲得は第3優先度だ。

ゴンサロはウイングとストライカーをこなす汎用性とスペース活用、ヘディングの巧みさを買われ、レアル・ベティスが関心を示す。それでもモウリーニョは最終判断を下す前に彼に公平な機会を与えたい考えだ。

この方針は、リヨンでの活躍が評価され今季復帰したエンドリクには影響しない。モウリーニョは彼をFWまたは右WGとして起用する方針で、本人もベルナベウで価値を証明する意欲を示している。

モウリーニョは、ペナルティエリアを自在に動き回る創造的なMFの獲得を最優先としている。この補強資金を確保するため、中盤の主力数名を放出する可能性もある。