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イングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムがレアル・マドリーの歴史に刻む存在感をさらに高めている。今や欧州の大一番で、チーム屈指の武器となった。

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イングランド代表MFは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節でレアル・マドリーがオランダのPSVアイントホーフェンを5-1で下した一戦で主役となった。サンティアゴ・ベルナベウでの試合で、チームは前半のビハインドを跳ね返し、大勝を収めた。

ベリンガムはレアル・マドリーの逆転劇の最大の立役者の一人だった。ベンチスタートとなった彼を、ジョゼ・モウリーニョ監督は後半開始から投入。ベリンガムは期待どおりの働きを見せ、見事なゴールを決めてホームチームのリードを広げた。

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スペインメディア『デフェンサ・セントラル』によると、ベリンガムはこのゴールでレアル・マドリーでのチャンピオンズリーグ通算得点を11に伸ばし、同大会におけるクラブ史上最多得点のイングランド人選手となった。これは、彼以前に白いユニフォームを着た全イングランド人選手の合計得点を上回る数字だ。

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ベリンガムはクラブの歴史に名を残す名選手たちの記録を一人で上回った。デビッド・ベッカムが2ゴール、スティーブ・マクマナマンが5ゴール、マイケル・オーウェンが1ゴール、ジョナサン・ウッドゲートも1ゴールで、彼らが同大会で挙げた得点は合計9にとどまる。

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ベリンガムは今、特別な時期を過ごしている。今季ここまでの成績は7ゴール5アシストに達している。またイングランド代表ではワールドカップで7ゴールを挙げており、これは同国の選手がW杯の歴史で誰も成し遂げたことのない記録である。

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モウリーニョもこのイングランド人MFのパフォーマンスへの称賛を隠さない。アイントホーフェン戦後には彼を「世界最高のミッドフィルダー」と評した。これは、トップ下で自由に動ける能力に加え、中盤の中央でもプレーできる資質を持つ彼が、チーム内でいかに大きな価値を持つ存在になったかを示している。

ベリンガム自身も、ここ数カ月でパフォーマンスが向上した理由を簡潔に語っている。自身の成長におけるモウリーニョの役割について問われると、「モウリーニョ、それだけだ」とシンプルに答えた。指揮官への信頼と、彼との取り組みがもたらした影響を物語る言葉だ。

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一方、レアル・マドリーはこのイングランド人スターの将来を確保すべく動き出しており、契約延長はクラブ内で優先事項となっている。現行契約は2029年までだが、フロントもモウリーニョも、彼が新たな歴史的時代を築ける特別な選手だと確信している。プレミアリーグのクラブが獲得に関心を示しているものの、ベリンガムは過去に母国復帰のオファーを断っている。

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