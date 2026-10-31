アトレティコ・マドリードの指揮官であるアルゼンチン人のディエゴ・シメオネは、ラ・リーガ史上最多勝利監督であるルイス・アラゴネスの記録に並んだことを受けて感謝の意を表し、この偉業は過去数年にわたるクラブの支援と選手たちの献身なしには成し遂げられなかったと強調した。

シメオネは、ラ・リーガ史上最多勝利監督としてルイス・アラゴネスの名で記録されていた数字に並ぶ歴史的偉業を達成した。

シメオネはラ・リーガで戦った565試合で345勝に到達し、123分け98敗という成績を残した。これにより、756試合で344勝を挙げたアラゴネスの記録に並んだ。この偉業は、アトレティコ・マドリードを率いてきた年月を通じたアルゼンチン人指揮官の大きな継続性を映し出すものだ。

シメオネはアトレティコ・マドリードのレバンテ戦勝利の後、歴史的記録に並んだことについて語り、この偉業は自分一人のものではなく、クラブ内で15年にわたって続いた集団作業の成果であると強調した。

アルゼンチン人指揮官は次のように語った。「この偉業が自分一人のものだとは感じていない。これは共同の偉業だ。私はカターニアにいた時期を除いてヨーロッパでの経験が全くなかったにもかかわらず、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが私のことを考えてくれた瞬間を思い出す。あの機会とあの支援がなければ、我々はこの段階には到達していなかったし、私と共に歩んできた者たちもそうだ」

さらに続けた。「選手たちにあらゆる感謝と称賛を。彼らの献身とプラン通りのプレーが私の立場を強固にしてくれた。私は毎試合後に彼らに感謝している。一つのクラブに15年間とどまることは容易なことではないからだ。私はすべての人に感謝しており、彼ら全員がいなければ、この段階には到達できなかった」

レバンテ戦の勝利について、シメオネは試合は困難かつ激しく始まったと説明し、ヤン・オブラクが危険なシュートを防いだことがチームに相手の弱点を理解させる助けとなり、その後にモルテンのゴール取り消しやグリマルドのゴールなど、試合の出来事が次々と展開したと指摘した。

アルゼンチン人指揮官は後半の自チームのパフォーマンスを称賛し、選手たちが見せたものはトレーニングでの取り組みの成果だと強調した。また、バエナの視野とジュリアーノの動きを評価し、チームにはすべての構成要素が必要だと強調した。

リーグ優勝争いについて、シメオネは現段階を決定的なものと表現したが、道のりはまだ長く、自チームは一試合ずつ競争に臨んでいると述べ、謙虚さを保ち、パフォーマンスの向上に取り組み、選手間の適切な連携を見出す必要があるとした。

さらに、チームは過去数年と比べてより大きな力を備えていると指摘し、アトレティコはクーティ不在の中で直近の成果を達成したことに言及。これは、攻撃的な能力を持つ選手たちにその潜在能力を示す機会を与えるうえで、集団作業がいかに重要かを映し出すものだとした。

グリマルドについて、シメオネは、二人で交わした会話の中で彼のチーム加入への意欲を感じ取った後、クラブは彼がアトレティコ・マドリードのスタイルに適していると確信していたと明かし、彼の攻撃的なスタイルがチームに相手の守備を突破する力を与えると説明した。

最後に、グリマルドがペナルティキックを担当していることに触れ、今後の試合で待ち受ける任務の難しさにもかかわらず、このレベルのプレーを続けてくれることへの期待を表明して話を締めくくった。