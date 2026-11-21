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バイエルン・ミュンヘンは1.FCケルン戦で精彩を欠いて勝ち点を取りこぼし、不名誉なクラブ記録を樹立した。

データベース「opta」によると、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンがホームで放ったシュートは、ケルンとの 1-1の一戦 でわずか1本。データ収集が始まった2004-05シーズン以降、初めてのことだ。

攻撃の迫力不足は、この試合の得点期待値（xG）にも表れている。バイエルンが0.94だった一方、ケルンは統計上、2点目を奪って勝利していてもおかしくなかった。レネ・ワーグナー監督のチームは1.94を記録した。

ケルンの数値には、12分にマイキー・ムーアが決めた一時先制のゴールに加え、試合開始から1時間近くが経過した場面が特に大きく影響している。 バイエルンのGKでマヌエル・ノイアーの代役を務めたヨナス・ウルビヒが、サイード・エル・マラとリントン・マイナによる連続した決定機を見事に阻んだ 場面だ。

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バイエルン・ミュンヘン、攻撃陣の負傷者がさらに増加

ハリー・ケイン（20分）とマイケル・オリーズ（ハーフタイム）が負傷で交代を余儀なくされたことも、試合に影響した。ケインは足関節の脛腓靱帯を断裂し、 すでに手術を受けており、約3カ月離脱する見込み だ。一方、オリーズは前足部を打撲したものの、 近くピッチに戻れるとみられる 。

バイエルンは試合前から攻撃陣の負傷者に悩まされていた。ルイス・ディアスは 来週復帰する予定 で、 セルジュ・ニャブリ（太ももの負傷）とイスマエル・サイバリ（同じく脛腓靱帯断裂） はさらに長く離脱する。この3人を欠く中、ヴァンサン・コンパニ監督は本来左サイドバックのナサニエル・ブラウンを左ウイングで起用した。ケインに代わってトム・ビショフが出場し、オリーズに代わって若手のティム・ビンダーが投入された。試合中には、若手FWの ノア・コジョ＝エヴォラ もデビューを果たした。また、 ジャマル・ムシアラ は数週間の離脱を経て復帰した。

攻撃陣には、 バスティアン・アソモ というもう一つの選択肢もある。16歳のアソモは直近、ドイツU-17代表で2試合7得点と得点力を見せた。さらに、バイエルンのアマチュアチームでもレギオナルリーガ・バイエルンでここまで6得点を挙げている。