歴史的シーズン…サウジ・リーグが「プレミアリーグ」流でアジアを席巻

サウジアラビアのロシェン・リーグは、プレミアリーグの手法を参考にアジアへ進出する。来季は歴史的な一歩を踏み出す。

水曜日にサウジアラビアサッカー連盟は、来季8クラブをアジアおよび湾岸大会に派遣すると発表した。

アル・ナスル、アル・ヒラル、アル・アハリ、アル・カディシアはグループステージからAFCチャンピオンズリーグに直接出場する。アル・イッティハドは予選ラウンドでUAEのアル・ジャジーラと対戦する。

タアウーンはAFCチャンピオンズリーグ2部へ、イッタファクとニューームはAFCガルフクラブチャンピオンズリーグへ出場する。

これにより、エリート大会の参加クラブは3から5に、湾岸クラブチャンピオンズリーグは1から2に増え、過去最多となる。

この異例の参加数は、昨季と来季で9クラブが欧州3大大会に出場するプレミアリーグの圧倒的な存在感を想起させる。

UEFAチャンピオンズリーグにはアーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラ、リヴァプール、UEFAヨーロッパリーグにはボーンマス、サンダーランド、クリスタル・パレス、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグにはブライトンが参加する。