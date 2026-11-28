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歴史的な個人の活躍で、苦境にあるフランスの昨季2位チームが快勝。またしても新たに就任した監督へ、遅ればせながらの就任祝いを贈った。

何もかもうまくいく日もあれば、そうでない日もある。ランスにとって2026-27シーズンは、明らかに後者のほうが多い。前シーズンは2位だったが、今季のリーグ戦ではここまで不安定な戦いが続き、チャンピオンズリーグでは北フランスのクラブが失点を重ねている。数週間前にホームでコモに1-9で敗れた惨憺たる試合は、記憶に新しい。

ピッチ外も、ピッチ上と同じくらい混乱している。 ディノ・トップメラーは内部のいざこざを受け、就任から3カ月もたたずに退任した 。後任のヤニック・カユザックも、在任期間は60日に満たなかった。続いて就任したディディエ・ディガールは、週半ばのチャンピオンズリーグで初采配を振るったものの、 RBライプツィヒ戦で続いていた下降傾向を止められず、1-3で敗れて帰路についた 。

土曜日もランスの出足は良くなかった。アンジェではアミン・エル・ワザニがホームチームを2度リードに導いた（20分、48分）。その間の43分には、アブダラ・シマが古巣を相手に1-1とするゴールを決めていた。

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そのセネガル人選手が後半にリーグ・アンの歴史をつくるとは、この時点では予想できなかっただろう。25歳のシマは、1-2から5-2へと試合をひっくり返すのに、15分をわずかに超える時間しか要しなかった。しかも、そのために必要だったボールタッチはわずか4回。64分にファーサイドへシュートを決めて2-2、70分には低い弾道でネットを揺らして3-2とした。76分には至近距離から4-2とし、最後は81分にヘディングで5-2の最終スコアを刻んだ。

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これでシマは1試合5得点を達成した。データ会社『Opta』によると、リーグ・アンでは過去40年間でわずか2度目だ。前回の1試合5得点は2014年、ニースのブラジル人選手エドゥアルドがギャンガン戦で記録したものだった。

アブダラ・シマは歴史的な活躍をどう振り返った？

「特別なことだ。ただゴールを決めたかっただけだけど、こんな形になったのは特別だ。一生忘れないだろう」と、シマは試合後に語った。「みんなと、いつも僕を支えてくれた母に感謝している。みんなにボールへサインしてもらったので、大切に保管する。でも、これはチーム全員のボールだ。彼らのおかげで5得点できたのだから」

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ランスはこれで12試合を終えて勝ち点17とし、成績を五分に戻して順位表の上半分へ浮上した。シマは7試合の出場で6得点となった。