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アトレティコ・マドリーは、かつてラ・リーガで打ち立てた記録に並ぶまで13年以上を要した。アウェーで好結果を重ねてきたスペインのクラブは、現地時間土曜日の夜にエルチェとの激闘を3-2で制し、再びその記録に到達した。

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勝利はラ・リーガ第14節、エスタディオ・マルティネス・バレロでの一戦で、試合は幾度も流れが変わる展開となった。アトレティコは立ち上がりから攻勢をかけ、5分にアレハンドロ・グリマルドがPKで先制。その2分後には、ホームチームのビルドアップのミスを突いたイ・ガンインが追加点を奪った。

エルチェは26分、マルク・プビルのボール運びのミスを見逃さなかったマルティン・ネトのゴールで1点を返す。しかし前半終了間際の41分、フリアン・アルバレスがアレックス・バエナのパスを決め、再びリードを2点に広げた。後半開始直後の48分にはブバ・サンガレがエルチェの2点目を挙げ、残り時間はアトレティコにとってリードを守り切れるかが問われる苦しい展開となった。

「ミスター・チップ」がX上で公開したデータによると、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはこれでアウェー6連勝を達成し、スペイン1部リーグにおけるクラブ史上最長のアウェー連勝記録に並んだ。

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最初の連勝はシーズンをまたいで記録されたもので、2013年5月8日から9月28日にかけて、アトレティコ・マドリーはアウェーでセルタ、レアル・サラゴサ、セビージャ、レアル・ソシエダ、バジャドリー、レアル・マドリーを立て続けに破った。

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一方、今回の連勝は今シーズン2026-27に始まったもので、レアル・ソシエダ戦の勝利を皮切りに、デポルティボ・アラベス、エスパニョール、レバンテ、ヘタフェを下し、エルチェ戦の勝利で6連勝を完成させた。

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ミスター・チップによれば、アトレティコ・マドリーが1シーズン中にアウェー6連勝を達成したことはこれまでなく、今回の連勝はクラブの記録上「前例のない」ものだという。

この記録の再来には、2011年12月からアトレティコ・マドリーを率いるディエゴ・シメオネの名が刻まれている。2度の連勝はいずれも彼の在任期間中に生まれたものだ。このアルゼンチン人指揮官は前節(第13節)でもヘタフェに3-0で勝利し、ラ・リーガ通算345勝目を挙げてレジェンドのルイス・アラゴネスを抜き、監督としての勝利数でリーグ新記録を打ち立てていた。

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この連勝は次節、最大の試練を迎える。アトレティコ・マドリーはスポティファイ・カンプ・ノウに乗り込んでバルセロナと対戦する。この試合は第23節から前倒しで行われるもので、当初は両チームがスーペルコパ・デ・エスパーニャに出場するため、後日に開催される予定だった。

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