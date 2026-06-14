モロッコ代表はブラジル戦（1-1）の65分時点で、 これは、モロッコ王立サッカー連盟が数年前から推進してきた、欧州在住のモロッコ系選手を発掘・育成し、世界最高レベルに引き上げる戦略の成果だ。

これは数年前に始まった長期戦略の成果で、同連盟はフランス、 スペイン、ベルギー、オランダなどで育った選手たちにモロッコ代表としてプレーするよう働きかける内容だ。FIFA規定では、国籍を持ち家族関係がある選手を代表に選べる。

国外生まれの11人

スペイン紙「スポルト」によると、65分時点のメンバーは ヤシン・ブノ（カナダ）、シャディ・リヤド（スペイン）、アシュラフ・ハキミ（スペイン）、イスマイル・サイバリ（スペイン）、イッサ・ディウプ（フランス）、ニール・アル・アイナウィ（フランス）、アイユーブ・ブアディ（フランス）、サミール・アル・マラバト（フランス）、 シャムスディン・タルビ（ベルギー）、ビラル・アル・クヌス（ベルギー）、ナシール・ムズラウィ（オランダ）も名を連ね、ヨーロッパ全土に広がるモロッコ人コミュニティの広がりを示した。

フランス勢の台頭

「アトラスの黒豹」と呼ばれるメンバーには、フランスで育った選手が多い。イッサ・ディウブ（トゥールーズ）、ニール・アル・アイナウィ（ナンシー）、 スミール・アル・マラバット（ストラスブール）、ブラジル戦で世界を魅了したアイユーブ・ブアディ（サンリス）もいる。さらにベルギーやオランダのモロッコ系コミュニティからも選手が選ばれている。

チームは高いパフォーマンスと野心を示した。

ブラジル戦では、緻密な戦術と高い個人技、強い精神力で存在感を示した。試合後、アシュラフ・ハキミはこう語った。 「ブラジルでは僕たちは『アフリカのブラジル人』と呼ばれている」と語った。しかし、アトラスの黒豹たちは、ヴィニシウス・ジュニオールの驚異的なゴールで踏みとどまった「カナリア」に決定打を浴びせるチャンスを逃し、引き分け以上の内容を見せた。

人間的な側面

選手たちには多様な背景がある。アシュラフ・ハキミはマドリードで、スペインに移住したモロッコ人の両親の元に生まれた。イブラヒム・ディアスはマラガ生まれで、スペイン代表としてユース年代を過ごした後、代表変更を決断した。 シャディ・リヤドはパルマ・デ・マヨルカ、イスマイル・サイバリはタラサで生まれた。フィック出身のアイユーブ・アミモニ＝イシュグワイブは、今年初めまでドイツ3部ホッフェンハイム2軍でプレーし、今回初めてW杯の舞台に立った。