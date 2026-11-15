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スペイン代表は、グループステージ最終節でリヤド・エア・メトロポリターノにおいてイングランドに敗れたものの、ネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。しかしこの敗戦によって、グループ首位での突破を逃し、次のラウンドで他グループ首位チームの一つと対戦することを余儀なくされた。

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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は、イングランド相手のビハインドを挽回できず、グループステージを2位で終えた。ラミン・ヤマルが「ラ・ロハ」を試合に引き戻そうと挑戦を主導したものの、及ばなかった。

バルセロナの至宝は反撃の試みでその存在感を示し、スペイン代表はPKを獲得。さらにヤマルは差を縮めるゴールの演出にも貢献した。しかしイングランド代表はリードを守り切って勝ち点3を手にし、グループ首位を決めた。

スペインの対戦候補筆頭はフランス

スペイン紙『スポルト』が報じたところによると、スペインはすでに準々決勝で対戦する可能性のある代表の一つを把握している。それがフランス代表だ。フランスはトルコに勝利して突破を決め、イタリアがベルギーに敗れたことも追い風となった。この結果がグループ順位を変えることになった。

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スペイン代表にはなお別の2つの可能性が残されており、うち一つは第2グループの日程終了後に確定する。もう一つの可能性は、第4グループにおけるポルトガル代表の状況にかかっている。

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計算に入るオランダとポルトガル

スペインは、オランダとドイツ、そしてギリシャとセルビアの2試合の結果を待ち、第2グループの首位になりそうな相手を見極める。オランダ代表は最終節を首位で迎えるが、アウェーでドイツを相手にその座を確固たるものにする必要がある。

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一方、ドイツ代表は突破を争う望みをつないでおり、勝利が必要なうえ、ギリシャとセルビアのもう一方の対戦結果を見守り、グループの計算と各代表の順位を決することになる。

3つ目の可能性はポルトガル代表だ。ポルトガルはなお第4グループの首位を確定させることを求められており、1位を確保するにはウェールズ相手に引き分ける必要があるか、あるいはデンマークがノルウェー相手につまずくのを待つことになる。

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こうしてスペインは準々決勝でフランス、オランダ、あるいはポルトガルと対戦する可能性があり、対戦相手はグループステージの全試合終了後、そして来週金曜日に行われる組み合わせ抽選を経て確定する。