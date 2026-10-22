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コモの司令塔ニコ・パスは、水曜日に行われたチャンピオンズリーグでのマンチェスター・ユナイテッド戦で2得点1アシストを記録し、4-1の衝撃的な大勝を収めた後、チームメイトを称賛した。アルゼンチン人スターは、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでセスク・ファブレガス率いる恐れを知らないチームを歴史的勝利へと導き、敵将マイケル・キャリックに大きなプレッシャーをかけた。

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MFが圧巻の勝利を演出

パスは、欧州サッカー界を驚かせた節目の一夜を終え、チームメイトへの深い感謝を示した。すでにRBライプツィヒを圧倒していたセリエAの新鋭は、初の欧州大会でホーム最初の2試合に計4得点を挙げるという前例のない快挙を達成。さらに、この大勝により、ACミランと並んだ。欧州大会の歴史で、このイングランドの名門に3点差で勝利した国内勢は、この2クラブだけだ。

司令塔が相手守備陣を翻弄

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ディオゴ・ダロトが序盤の好機を逃すと、開始2分足らずでパスが先制点を奪った。ペナルティーアーク付近でボールを受け、左足に持ち替えてカーブをかけたシュートをセンネ・ラメンスの守るゴールへ送り込んだ。22歳43日の南米出身の逸材は、この大会でユナイテッドを相手に得点した同大陸出身選手として史上2番目の若さとなった。これを上回るのは、2009年の決勝でリオネル・メッシが記録した記念碑的なゴールだけだ。

後半も試合を支配した司令塔は、タソス・ドゥヴィカスに正確なパスを通してリードを広げるゴールをお膳立て。さらに、甘くなったクリアを奪い、自身2点目を決めた。

自身のプレーに喜びを示したマン・オブ・ザ・マッチのパスは、『TNT Sports』にこう語った。「僕の人生とキャリアにおいて、自分にとってもクラブにとっても、最も特別な夜の一つです。史上最高のクラブの一つと対戦し、ホームでこれを成し遂げたのですから、歴史的な夜でした。信じられません。自分たちのパフォーマンスにとても満足しています」

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ベンチやロッカールームからの支えを強調し、若き中心選手は続けた。「ピッチでは本当にいい感覚でした。この試合をとても楽しめました。素晴らしいチームメイトに囲まれているから、自分のプレーができます。このチームでプレーできてとても幸せです。スタッフも僕に大きな自信を与えてくれています」

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初出場組が大舞台での挑戦を満喫

コモのGKジャン・ビュテズがアマド・ディアロのシュートを防ぐと、カイキ・ブルーノがフリーで上げたクロスをハコボ・ラモンが頭で合わせ、4点目を奪った。一方、ラメンスは終盤にパスのハットトリックを阻止した。後半途中にブルーノ・フェルナンデスに代わって出場したジョシュア・ザークツィーが、アディショナルタイムにアウェーチームの一矢を報いた。

アマチュアカテゴリーからの目覚ましい躍進を経て、勢いを維持する重要性を強調したパスは、こう付け加えた。「今日のように、毎試合を楽しむ必要があります。このパフォーマンスを繰り返せるよう努めなければなりません。これは歴史的なことです。僕たちにとって初めてのチャンピオンズリーグですから、楽しむべきです」

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オールド・トラッフォードの危機が深まる

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多数の選手が負傷で離脱し、7試合勝利がないマンチェスター・ユナイテッドは、競技面で深刻な危機に直面している。敵地で戦術面でも完敗した今、キャリック監督は意気消沈したチームを早急に立て直さなければならない。苦境に立つ指揮官にとって、深刻な低迷を食い止めるための時間は残り少ない。