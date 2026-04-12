「歴史的な地位」…エンリケ、PSGで決定的な一歩を目前に

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、クラブとの契約延長へ前進した。

現契約は来年満了だが、2030年までの延長交渉が進んでいる。年俸は非公開ながら、世界トップ3に入る高額報酬になると見込まれる。

フランス『RMC Sport』のファブリス・ホーキンス記者は、数カ月前から交渉が続いており順調と伝える。クラブと監督の個人・スポーツ・組織関係は現在も極めて良好だ。

カタールのアル・カス局は「エンリケは2013年の就任以来、PSGに質的飛躍をもたらし、大胆な攻撃サッカーと確固たるチーム文化を築いた。 その結果、国内での圧倒的な支配力、2025年のUEFAチャンピオンズリーグ初制覇、世界最高監督としての評価を得た」。

クラブは今後数年の続投を確約する大型契約で報いる方針だ。

金銭面だけでなく、その他の重要事項も交渉中だ。最大の関心事は、今後数年間ルイス・エンリケと家族がどこに住むかだ。

現在はサン・ジェルマン・アン・レに住んでいるが、毎日長距離移動を避けるため、側近たちはより近い場所への引っ越しを検討している。最優先事項は、家族が暮らす「ヌイイ」への定住だ。

交渉にはコーチングスタッフ、特にルイス・カンポスの契約更新も含まれる。

報酬を含む諸条件は障害になっておらず、関係者は近い将来、合意に達すると確信している。

契約が成立すればエンリケは欧州最高給監督の仲間入りを果たすと見られ、この成功プロジェクトをさらに確固たるものにすることが目的だ。

その達成のため、クラブはルイス・エンリケ率いるチームがスポーツ面で成功を続け、国際的な地位を高めるために必要な投資を惜しまない。

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