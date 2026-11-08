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マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第10節でアストン・ヴィラと激しい打ち合いの末に4-4（前半2-2）で引き分け、降格圏に位置している。

レッドデビルズは日曜日、歴史的な出遅れを喫した。深刻な不振に陥っているイングランドの名門は、開始1分にアリソンのゴールで先制を許す。さらにその直後には、元バイエルンのFWニコラス・ジャクソンがこぼれ球を至近距離から押し込み、アウェーのヴィラが早くも2-0とした。

ユナイテッドは開始からわずか3分40秒で0-2とリードを許した。プレミアリーグの試合でこれほど早く2点差をつけられたのは、レッドデビルズの輝かしい歴史でも初めてだった。

ブルーノ・フェルナンデスがユナイテッドを反撃へ導く

オールド・トラッフォードでは、またしてもつまずくのではないかという不安が漂った。一方、希望を与えたのは前週火曜日の試合だ。ユナイテッドはチャンピオンズリーグのローマ戦で、0-2から逆転して3-2で勝利していた。そして今回も早々に反撃が始まる。16分、MFブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、1-2とした。

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その後、ユナイテッドは立ち直って主導権を握り、何度か得点機をつくると、前半終了間際に報われた。夏にヴィラからマンチェスターへ移籍したユーリ・ティーレマンスが、44分に一時は2-2となる同点ゴールを決めたのだ。これも歴史的な出来事だったが、今度は良い意味での記録だ。ユナイテッドがプレミアリーグのホームゲームで0-2から追いつき、前半を同点で終えたのは初めてだった。

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しかし、後半の立ち上がりは最悪の展開となる。再開直後、ユナイテッドのジオゴ・ダロトがペナルティーエリア内でファウルを犯し、ヴィラにPKを与えた。これをジョン・マッギンが決め、バーミンガムから訪れたアウェーチームが再びリードする。さらに間もなく、ヴィラは再び2点差をつけた。53分、元バイエルンのレオン・ゴレツカがこぼれ球を押し込み、4-2とした。新天地で8試合目の出場となったゴレツカにとって、これが初ゴールだった。

マンチェスター・ユナイテッド、プレミアリーグで降格圏に

その後、ユナイテッドはなかなか差を縮められなかったが、後半アディショナルタイム2分に、その少し前に途中出場したジョシュア・ザークツィーがゴールを決め、3-4とした。そして同6分にはパトリック・ドルグがヘディングで4-4の同点弾を決め、ユナイテッドは何とか勝ち点1を手にした。

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追いついたものの、ユナイテッドは降格圏に転落した。勝ち点8のレッドデビルズは18位。降格圏外の最下位にいる昇格組コヴェントリー・シティとは勝ち点1差で、トップ4との差はすでに勝ち点10に広がっている。

終了間際の同点ゴールがキャリックの職を再び救うことになるかは、まだ分からない。45歳の同監督は数週間前から解任の危機にあり、後任候補には一時、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンの名前も挙がっていた。ただ、ユナイテッドは現在、むしろ別の候補者たちに目を向けているという。