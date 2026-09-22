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ライブ
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
翻訳者：

歴史的なイングランド代表デビューに？ トーマス・トゥヘルが大きなサプライズを起こすかもしれない

UEFAネーションズリーグ リーグA
マックス・ダウマン
トーマス・トゥヘル
イングランド

トーマス・トゥヘルは、今後の代表戦でイングランド代表に大きなサプライズをもたらすかもしれない。

イギリス紙『Mirror』の情報によると、スリーライオンズを率いるドイツ人指揮官の間では、アーセナルFCのU19から、まだ16歳のマックス・ダウマンをA代表に招集する構想があるという。

その理由は、今後行われるネーションズリーグの代表戦を前に、数人のプロ選手が負傷により辞退したためだ。 トゥヘルは実に5選手を欠くことになり、その中にはユナイテッドのスター、マーカス・ラッシュフォード、アーセナルのデクラン・ライス、チェルシーFCのコール・パーマーが含まれている。

代わって昇格する可能性があるのが若手のダウマンで、代表デビューはいきなり歴史的なものになるかもしれない。16歳のダウマンが出場すれば、スリーライオンズのA代表でピッチに立った史上最年少選手となる。これまでこの記録を保持しているのはテオ・ウォルコットで、デビュー時の年齢は17歳75日だった。

ガナーズでは、ダウマンはすでに定期的にトップチームで起用されている。プレミアリーグ初出場は2025年8月で、リーズ・ユナイテッド戦で途中出場し、いきなりアシストを記録した。

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images

マックス・ダウマンはすでにどんな記録を持っているのか？

さらにこの右ウイングは、チャンピオンズリーグの試合に出場した史上最年少選手の記録（2025年11月、スラビア・プラハ戦で15歳10カ月4日）に加え、プレミアリーグの試合で得点した史上最年少選手の記録（2026年3月、エヴァートンFC戦で16歳73日）も保持している。

ダウマンはロンドンのクラブですでに通算15試合でプロの空気を味わっており、将来を嘱望される大きな逸材と見なされている。これまでの成績は3得点1アシストだ。

イングランドはネーションズリーグの初戦で、来週土曜日にスペイン代表と対戦する。さらにこの長い代表ウイークでは、チェコ（9月29日）、クロアチア（10月3日）、そして9月6日には再びチェコとも対戦する。

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