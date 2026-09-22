イギリス紙『Mirror』の情報によると、スリーライオンズを率いるドイツ人指揮官の間では、アーセナルFCのU19から、まだ16歳のマックス・ダウマンをA代表に招集する構想があるという。

その理由は、今後行われるネーションズリーグの代表戦を前に、数人のプロ選手が負傷により辞退したためだ。 トゥヘルは実に5選手を欠くことになり、その中にはユナイテッドのスター、マーカス・ラッシュフォード、アーセナルのデクラン・ライス、チェルシーFCのコール・パーマーが含まれている。

代わって昇格する可能性があるのが若手のダウマンで、代表デビューはいきなり歴史的なものになるかもしれない。16歳のダウマンが出場すれば、スリーライオンズのA代表でピッチに立った史上最年少選手となる。これまでこの記録を保持しているのはテオ・ウォルコットで、デビュー時の年齢は17歳75日だった。

ガナーズでは、ダウマンはすでに定期的にトップチームで起用されている。プレミアリーグ初出場は2025年8月で、リーズ・ユナイテッド戦で途中出場し、いきなりアシストを記録した。

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マックス・ダウマンはすでにどんな記録を持っているのか？

さらにこの右ウイングは、チャンピオンズリーグの試合に出場した史上最年少選手の記録（2025年11月、スラビア・プラハ戦で15歳10カ月4日）に加え、プレミアリーグの試合で得点した史上最年少選手の記録（2026年3月、エヴァートンFC戦で16歳73日）も保持している。

ダウマンはロンドンのクラブですでに通算15試合でプロの空気を味わっており、将来を嘱望される大きな逸材と見なされている。これまでの成績は3得点1アシストだ。

イングランドはネーションズリーグの初戦で、来週土曜日にスペイン代表と対戦する。さらにこの長い代表ウイークでは、チェコ（9月29日）、クロアチア（10月3日）、そして9月6日には再びチェコとも対戦する。