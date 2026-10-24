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ロベルト・デ・ゼルビは、チェルシーとのプレミアリーグの一戦で2-0の大きな勝利を収めた後、トッテナムの選手たちにクラブの歴史を塗り替えられると信じるよう訴えた。スタンフォード・ブリッジで貴重な勝利を挙げたチームの闘争心と戦術の遂行力を称賛。コール・パーマーが退場となった波乱の後半を生かした。

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スタンフォード・ブリッジで歴史を塗り替える

トッテナムは土曜日、荒天と大雨に見舞われたロンドン・ダービーを制し、1990年以降の敵地チェルシー戦でリーグ戦わずか2勝目を挙げた。マイク・ペンダースの痛恨のオウンゴールの後、ホームのチェルシーはパーマーがレッドカードを受け、マティス・テルが終盤に2-0の勝利を決定づけた。

デ・ゼルビ監督はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で、大きな誇りを口にした。「勝利に値したと思う。選手たちは本当によく取り組み、試合に向けて十分な準備をした。今朝も、昨日も、この1週間毎日だ。そして選手たちの能力は明らかだ」と語り、続けた。「選手たちの姿勢がうれしい。クラブの近年の歴史を変えなければならないと思う。このやり方を続けていきたい」

中盤の攻防を制す

この試合を大きく左右したのは、ピッチ中央での激しいフィジカルの攻防だった。デ・ゼルビ監督は、戦術面の準備とフィジカルを重視した戦い方が、組織力の高いチェルシーを上回る鍵になったと強調した。

「サッカーでは、プレーの質や選手の能力がもちろん大切だ。だが、競争でもあり、闘いでもある。走り、闘い、セカンドボールに先に到達しなければならない」とデ・ゼルビ監督は続けた。「デュエルに勝つ必要があり、私たちはそれができた。チェルシーが非常に良いプレーをし、ピッチ上で明確な組織と形を持っていることは分かっていた。私たちは中盤の選手を2人置き、適切なポジションを察知できるジェームズ・マディソンには自由を与える形で選手たちを準備させた」

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マディソンの負傷とプロジェクトへの信頼

トッテナムは後半早々にマディソンが交代を余儀なくされる痛手を負ったが、古巣との対戦となったコナー・ギャラガーが見事なプレーを見せた。デ・ゼルビ監督は両MFを称え、負傷については深刻ではないとの見方を示した。「マディソンはピッチにいる間、とても良いプレーをしていた。その後に入ったギャラガーは異なる特徴を持っている。スタイルは違うが、彼もとても良いプレーをした。大きな問題ではないと思う。状態を確認しなければならない」

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デ・ゼルビ監督は、見事な単独突破で勝利を決定づけたテルも称えた。「マティスはサッカーを理解し、より落ち着いてプレーできるようになるために試合に出る必要がある。だが、素晴らしい才能の持ち主だ」。遠征したサポーターに勝利を届けられたことも喜んだ。「選手たちがもっと自分を信じることが大切だと思う。彼らには非常に高い能力がある。何よりファンのためにうれしい。チェルシーに勝つことが何を意味するか分かっているし、クラブにとってもうれしいことだ。ここ数年、クラブはファンと同じように苦しんできた。彼らはこのプロジェクトとこのグループを信じている。彼らのためにうれしい」

トッテナムの次戦は？

プレミアリーグで連勝を飾ったトッテナムは、順位を12位に上げ、自信も大きく深めた。

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デ・ゼルビ監督は、週末を前にマディソンの状態に関するさらなる検査結果を待つ一方、チームがこの闘う姿勢を今後の国内での試合にも持ち込むことを願っている。