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ハリー・ケインが、イングランド代表の歴代最多出場選手として正式に歴史に名を刻んだ。ウェンブリーでのクロアチア戦で最前線に立ったイングランド代表主将は、多くの人が更新されることはないと考えていた記録に到達した。

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ウェンブリーで迎える歴史的な節目

33歳のFWハリー・ケインは、木曜日に行われるネーションズリーグの一戦で先発メンバーに名を連ね、イングランド代表での通算126試合目の出場を果たす見込みだ。

これによりケインは、伝説的GKピーター・シルトンが1970年から1990年にかけて打ち立てた、長年破られなかった通算125試合出場の記録を更新する。引退後も30年以上にわたって最多出場記録を保持してきたシルトンは、記録が塗り替えられる瞬間を見届けるためウェンブリーを訪れ、キックオフ前にはピッチ上でイングランド代表主将のケインに特別な贈呈を行う。

今回の記録更新に先立ち、ケインは10月上旬のチェコ戦で決定力を発揮した。この試合では2得点を挙げて3-0の勝利に貢献し、シルトンの通算125試合に並んだ。

前例のない個人としての成功

ウェンブリーで迎えるこの歴史的な夜は、バイエルン・ミュンヘンのスターが個人として輝かしい栄誉を手にしている時期と重なる。3週間足らず前、ケインは世界最高の選手として正式に認められ、イングランド人サッカー選手として25年ぶりに名誉あるバロンドールを受賞した。ケインはこの栄誉を「夢にも思わなかったこと」と表現した。

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さらにケインは、自身の世界的な舞台での成功を通じ、イングランド代表を「再び注目される存在にする」ことに貢献できた大きな誇りを語った。すでに通算91得点でイングランド代表の歴代最多得点者となっているケインにとって、最多出場記録も加わることで、その功績はさらに確かなものとなる。これで男子フル代表の得点数と出場試合数の両方で歴代トップに立つ。

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キャリア後半で際立つ数字

ケインの代表でのキャリアをデータで分析すると、このベテランFWは年齢を重ねるにつれて、むしろ向上していることがうかがえる。

スカイスポーツによると、ケインはクロアチア戦での記録更新となる代表出場までの25試合で、枠内シュート43本から23得点を記録した。この期間のシュート精度は自己最高の55.8％で、得点への転換率も29.9％に達している。

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絶好調のケイン、イングランドを準々決勝へ導けるか

イングランドは現在、ネーションズリーグのグループA3で勝ち点9の2位。全勝で勝ち点12を獲得した首位スペインを追っている。今夜、引き分け以上の結果を収めれば、イングランドの準々決勝進出が正式に決まる。

ケインは今大会のネーションズリーグで出場した4試合すべてで得点し、計6ゴールと絶好調だ。主将はスペインに2-3で敗れた試合で今大会初得点を挙げると、チェコとのアウェー戦では2-0の勝利で1得点。その後、クロアチアに7-0で大勝した試合と、ホームでチェコに3-0で勝利した試合で、2試合連続の2得点を記録した。