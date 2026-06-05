歴代のすべてのワールドカップ：1930年から2026年まで

1930年以来、ワールドカップは4年ごとにテレビの前やスタジアム、パブなど、試合を観戦できるあらゆる場所で何百万人ものファンを一つに結んできました。

熱気は開催国だけにとどまりません。出場国でもファンは象徴的な場所に集まり、大型スクリーンで大会の雰囲気を楽しみます。

この記事では、GOALが1930年から2026年までの全開催都市を紹介する。

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1930年ウルグアイ大会

1930年、第1回大会はウルグアイで開催。モンテビデオのセンテナリオ・スタジアムで行われた決勝で、ウルグアイはアルゼンチンを4-2で下し初代王者に輝きました。

1934年ワールドカップ - イタリア

イタリアはウルグアイに続き、自国開催で2度目の優勝を達成。決勝では延長戦に入り、アンジェロ・スキアヴィオのゴールでチェコスロバキアを2-1で下した。

1938年ワールドカップ - フランス

イタリアは決勝でハンガリーを4-2で破り、大会連覇を達成した。

1942年と1946年の大会は開催されなかった。

第二次世界大戦の影響で1942年と1946年の大会は開催されなかった。

1950年ワールドカップ - ブラジル

開催国ブラジルは決勝でウルグアイに1-2で敗れ、マラカナンの悲劇「マラカナゾ」として知られる大番狂わせを起こした。

1954年ワールドカップ – スイス

ドイツはフェレンツ・プスカシュ率いるハンガリーに0-2から逆転し、3-2で初優勝。

1958年大会（スウェーデン）

1958年スウェーデン大会では、ブラジルが初優勝。決勝で5-2と宿敵を破った。

1962年ワールドカップ（チリ）

4年後、チリ大会の決勝でブラジルはチェコスロバキアを破り2連覇を達成。チェコスロバキアは1934年に続き準優勝にとどまった。

1966年大会（イングランド）

イングランドはウェンブリーでドイツを延長4-2で破り、自国開催で優勝した。

1970年メキシコ大会

1970年メキシコ大会でブラジルは3度目の優勝を果たした。アステカ・スタジアムでの決勝ではイタリアを4-1で破った。この1970年ブラジル代表は今も史上最高と称される。

1974年ドイツ大会

西ドイツはミュンヘンのオリンピックスタジアムでヨハン・クライフ率いるオランダを2-1で破り、2度目の優勝。

1978年ワールドカップ – アルゼンチン

4年後、アルゼンチンもまたホームで優勝。決勝でオランダを3-1下し、トロフィーを掲げた。リバー・プレートのモニュメンタル・スタジアムはアルビセレステ一色に染まった。

1982年ワールドカップ - スペイン

1982年スペイン大会ではイタリアが3度目の優勝。決勝はマドリードのサンティアゴ・ベルナベウでドイツを3-1で破った。

1986年ワールドカップ - メキシコ

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メキシコ開催。ディエゴ・アルマンド・マラドーナを擁するアルゼンチンが主役だった。決勝でドイツを3-2で下し優勝。マラドーナは決勝で得点こそなかったが、イングランド戦で決めた2得点は圧巻で、特に1点は「世紀のゴール」と称された。

1990年ワールドカップ - イタリア

4年後、ローマのスタディオ・オリンピコでの再決戦でドイツがアルゼンチンに雪辱。アンドレアス・ブレームの決勝点で1-0とし、3度目の優勝を果たした。

1994年ワールドカップ - アメリカ

アメリカは初開催国となり、国内にサッカー人気が根付くきっかけを作った。ブラジルはPK戦でイタリアを破り4度目の優勝。ロベルト・バッジョの失敗は大会史に残る場面となった。

1998年ワールドカップ - フランス

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ジネディーヌ・ジダン率いるフランスがスタッド・ド・フランスで行われた決勝でブラジルを3-0で破り、初優勝を遂げた。

2002年ワールドカップ - 韓国・日本

アジア初開催となった本大会では、ブラジルがドイツを2-0で下し、史上最多5度目の優勝を達成。1998年の雪辱を晴らす2得点をロナウドが挙げた。

2006年ドイツ大会

4年後、ドイツで開催された大会では、イタリアの優勝と、決勝でマルコ・マテラッツィに頭突きをして退場し代表を引退したジネディーヌ・ジダンが象徴的だった。イタリアはPK戦の末にフランスを破り4度目の優勝を果たした。

2010年ワールドカップ・南アフリカ

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南アフリカ大会ではスペインの「トータル・フットボール」が頂点を極めた。ラ・ロハは「ティキ・タカ」で相手を圧倒し、初優勝。ヨハネスブルグのサッカー・シティで行われた決勝のオランダ戦では、延長戦にアンドレス・イニエスタが決勝ゴールを挙げた。

2014年ワールドカップ - ブラジル

ドイツ代表は再び決勝に進出し、マラカナンでアルゼンチンを下し4度目の優勝。延長戦でマリオ・ゲッツェが決勝点を挙げ、リオネル・メッシはトロフィーを逃した。

2018年ワールドカップ - ロシア

フランスは決勝でクロアチアを4-2で下し2度目の優勝。1998年の自国開催以来20年ぶり2回目の頂点に立った。

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2022年ワールドカップ - カタール

北半球の秋に開催される初の大会で、11月20日開幕、12月18日に決勝が行われる。

2026年ワールドカップ – メキシコ、アメリカ、カナダ

北米3か国が共同開催し、48チームが参加する歴史的な大会となる。