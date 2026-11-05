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ニューカッスル・ユナイテッドのDFアマル・デディッチが、ノーサンバーランドの田園地帯で弓矢を持っているところを目撃され、警察が大規模に対応する事態となった。この異例の光景を受け、当局は周辺地域の住民の安全を確保するため、大規模な緊急対応に乗り出した。

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ノーサンバーランドで警察が大規模出動

水曜日の午後、ノーサンバーランドの田園地帯で武器を持った男性がいるとの通報を受け、デディッチを対象とする大規模な警察の対応が行われた。一般市民からの通報後、武装警官の部隊を含む少なくとも6台の警察車両が、ハーロー・ヒル地区のミリタリー・ロード近くにある貯水池へ向かった。

24歳のボスニア・ヘルツェゴビナ代表選手は友人と一緒にいたと報じられており、2人は弓矢を持っているところを目撃された。警察が対応する中、デディッチは偶然にも顔なじみの人物たちと遭遇した。『Daily Mail』によると、ニューカッスルの現GKマーク・ギレスピーと元ニューカッスルDFポール・ダメットが偶然近くにおり、警察の対応が進む中、足を止めて協力を申し出たという。

警察が事件について公式声明

ノーサンブリア警察はその後、一般市民への脅威は確認されなかったと発表した。デディッチと同行者は事情聴取後にその場を離れることを認められたが、弓矢は押収された。当局は、2人が公共の場で弓矢を所持していたことに悪意があったとは考えていないと示した。

ノーサンブリア警察の広報担当者は、出動に至った経緯について次のように説明した。「水曜日の午後1時55分すぎ、ハーロー・ヒル地区のミリタリー・ロードにある貯水池脇の小道を、弓矢を持った男性2人が歩いているとの通報を受けました。警察官が現場に向かい、その後ダラス・ホール地区で車両を停止させ、弓矢を押収しました」

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田園地帯での散策について調査続く

当局は、弓矢を押収したものの、調査はまだ完全には終わっていないと強調した。英国の現行法では弓矢を使った狩猟は厳しく禁じられており、野生動物が生息する田園地帯でのこうした道具の娯楽目的での使用には、さらに複雑な問題が伴う。

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警察の広報担当者はさらに、「現段階では、弓矢は娯楽目的で使用されていたとみられ、一般市民への脅威はありませんでした。調査は続いています」と付け加えた。

クラブ内での懲戒処分はない見通し

デディッチは今夏、ベンフィカから2950万ポンドでセント・ジェームズ・パークに加入し、レッドブル・ザルツブルク時代の監督マティアス・ヤイスレと再会した。ボスニア人右サイドバックは、プレミアリーグ開幕日のリヴァプール戦で2-2の引き分けに終わった試合に出場し、ニューカッスルでのデビューを果たした。続くウェスト・ブロム戦では、3-2で勝利したカラバオカップの試合で2アシストを記録し、その間に先発の常連となった。

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ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として31試合に出場し、1得点を挙げているデディッチは、先週末に0-1で敗れたエヴァートン戦でも先発した。今回の出来事を受け、ニューカッスルからクラブ内の懲戒処分を受けることはないとみられている。