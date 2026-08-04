英紙The Sunの取材に対し、リトラーは自身が世界で最も支配的なアスリートかと問われ、こう答えた。 「現時点では、もちろんそれを断言するのは難しい。だってシナーがウィンブルドンで優勝したからね。でも、自分の試合の勝ち方やパフォーマンス、そしてタイトル獲得を見れば、おそらく僕が最高の選手だと思う」

一方で、バルセロナの攻撃的スターであるヤマルに対しては明確に自分が上だと見ている。ヤマルはスペイン代表で最近ワールドカップを制したものの、「ザ・ニューク」の目にはそれほど印象的には映らなかったようだ。

「スペインがワールドカップで優勝したのは明らかだし、みんなラミン・ヤマルのことを話している。でも実際のところ、彼はそれほど多くをやっていないよね？ たぶん1点決めたくらいで、いくつかアシストしただけだ。彼が世界最高の19歳かって？ いや、違うね！ 僕が勝ち続けて、いいプレーをして、トロフィーを集めている限り、それだけが重要なんだ」と、リトラーは皮肉を飛ばした。

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ラミン・ヤマル、2026年にスペイン代表で世界王者に

実際、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された同大会でのヤマルは、2年前にドイツでの欧州選手権をスペイン代表として制した際ほどの影響力は発揮できなかった。当時19歳だったヤマルは大会最優秀若手選手に選ばれ、優勝までの7試合で4アシスト1ゴールを記録していた。

一方、2026年ワールドカップでの数字は大きく見劣りした。ヤマルは8試合すべてに出場し、そのうち1試合は途中出場だったが、自身の得点は1ゴール、さらに1ゴールをアシストしたにとどまった。

もっとも、FCバルセロナの攻撃的スターは万全の状態でワールドカップに臨んだわけではなかった。シーズン終盤のFCバルセロナで太ももの負傷を負い、それが大会中まで影響していたからだ。

一方、ダーツ界でのリトラーは現在ほとんど手が付けられない存在だ。2度の世界王者である彼は、今年ここまでPDCのテレビ中継付きメジャー6大会をすべて制覇。さらに、オーダー・オブ・メリット史上初めて賞金総額300万ポンドの大台を突破した。11月以降、メジャートーナメントでは76試合中66勝を挙げている。