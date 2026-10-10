FCBの指揮官はSkyのマイクの前で、金曜開催のSVヴェルダー・ブレーメン戦における首位チームの結果など自分にはまったく重要ではなかったことを明かした。「正直に言って、ドルトムントがどういう試合をしたのかさえ知らない」と、このベルギー人指揮官は語った。

コンパニはさらにこう続けた。「私は今日このスタジアムに来た時、ドルトムントがどういう試合をしたのか知らなかった。それは私にとって何の意味もない。いずれ直接対戦する時が来れば、その時には意味を持つ。シーズンの終わりには、ドルトムントと我々の間に勝ち点差がいくつあるかが重要になる」

BVBもバイエルンも2-2を超える結果を残せなかったため、5試合を終えた時点でも両ライバルの勝ち点差は引き続き2のままだ。ボルシアはそれまで4試合連続で勝利していた一方、ドイツのレコードマイスターはすでにFCシャルケ04戦（0-0）でも勝ち点を取りこぼしていた。

ヴィンセント・コンパニがライバルの結果を気にしない理由

一方でコンパニは、その考え方についてマンチェスター・シティでセンターバックとしてプレーしていた時代を引き合いに出し、FCリヴァプールとの「信じられない戦い」を振り返った。

「その時は、ある段階で勝ち点100、98、あるいは99という話になっていた。どこかの時点から、もう相手を見ることはなくなる。ただ自分自身、自分たちのゴール、そして前に進み続けることだけだ」と40歳の指揮官は強調し、そのままチームに向けてこう訴えた。「ただ、すべての試合に勝たなければならない瞬間というものがある。私は完全にトンネルの中にいる。ほかの連中が何をしているかなんて、まったく興味がない。重要なのは自分たちの結果、自分たちの試合だけだ。今日また、それがどれほど極端か分かったはずだ。これが私の姿勢だ。なぜなら、ほかのチームの試合には何の影響も及ぼせないからだ」

また、わずか8秒での一時0-1を痛恨のミスで招き、2失点目の場面でも少なくとも不運に見えたマヌエル・ノイアーも、まだパニックになる理由はないと見ている。「自分たちはついていっているし、何も失っていない。ドルトムントとの試合もまだ2つ残っている。シーズンはまだ比較的序盤だから、何も失われていない。ただ、この試合に勝てなかったことが腹立たしいだけだ」と、このベテランは語った。



