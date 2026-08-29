レバークーゼンの陣容が手薄な状況にもかかわらず、新指揮官は中盤で引き続き経験豊富な代表選手を戦力として見ていない。エセキエル・パラシオスのプレミアリーグクラブ、イプスウィッチ・タウンへの移籍も、17歳の逸材ケネット・アイヒホルンの代謝疾患も、31歳の守備的ユーティリティーをめぐるマルティネスの考えを変えるには至っていない。

指揮官は記者会見で、その行き詰まった状況を強い言葉で明確にした。「正直に言って、私は彼と話していない。現時点での評価は同じだ。彼は負傷していて、先週はプレーしていない」。つまり、直近のスカッドの変化があった後でも、両者の間に歩み寄りはなかったということだ。

ただ、マルティネスはその後にこう付け加えた。「もちろん、パラシオスが去った後の状況がまったく同じではないのは確かだ。だが、まだロベルトと話していないのに、自分の考えを変えることはできない。何かが変われば、彼と話すつもりだ。移籍市場と今後数日で何が起こるかを見ていく。すべてがはっきりしたら、全選手と話すことになるだろう」

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ロベルト・アンドリッヒに関心を示しているクラブは？

バイエルの首脳陣は、このMFに移籍をすでに勧めているとみられている。移籍先候補としてはRBライプツィヒの名前が挙がっていると、最近Sky が伝えていた。

同クラブでは新指揮官マルティン・デミチェリスが中盤の中央に補強の必要性を見いだしているという。ただし、ザクセンのクラブからはこれまでのところ「まだ直接的なアプローチはない」とされる。レバークーゼンは適切なオファーがあれば、このベテランの移籍を妨げないとみられており、夏の移籍市場の残り日程でこの案件が大きく動く可能性は十分にある。

31歳のアンドリッヒにとって、それはひとまず彼の競技面での転落の頂点となるかもしれない。王者の主将ルーカス・フラデツキーの移籍後、アンドリッヒはライン川沿いのクラブで自らキャプテンマークを引き継いでいたが、マルティネスは即座にそれを剥奪した。さらにその前には、スペイン人指揮官はこう明言していた。「現時点では実際のところ、彼は中盤のこのポジションでまず脇役に回ることになる。彼はそれを知るに値する」

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ロベルト・アンドリッヒは2021年にウニオン・ベルリンからレバークーゼンへ加入

屈強なボール奪取役であるアンドリッヒは、ドイツ代表でもかつての定位置を失った。自国開催のEURO2024では、ユリアン・ナーゲルスマン監督の下でトニ・クロースの隣に入り、守備のバランサーとしてプレーしていた。

しかし、前季のレバークーゼンでは主に3バックのセンターバックとして起用され、そこでいくつか大きなミスを犯したため、ナーゲルスマンはその後のワールドカップに向けたメンバーから彼を外した。

ポツダム出身のアンドリッヒは2021年夏にウニオン・ベルリンからレバークーゼンへ移籍した。プロキャリアではここまでブンデスリーガ通算197試合に出場し、20得点13アシストを記録している。2023年11月のデビュー以来、ドイツ代表では19試合に出場している。