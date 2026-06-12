正式発表：勝ち点奪取を巡り、バルセロナがペレス氏に前例のない強硬姿勢。

FCバルセロナは、同クラブの評判を傷つける「虚偽かつ中傷的」発言をしたとして、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に対し、名誉毀損で法的措置を取ると正式発表した。

クラブは公式サイトで声明を発表し、スペイン刑法205条に基づく刑事訴訟に先立ち、ペレス氏に発言撤回を求める正式な法的警告を送ったと明かした。

訴えの原因となったのは、ペレス氏が昨年5月12日の記者会見と翌日のメディアインタビューで、レアル・マドリード会長選への立候補を表明した際の発言だ。

ペレス氏は当時、次のように述べていた。「「私たちは何も得ていない。私は長い間ここにいるが、チャンピオンズリーグ7回とリーグ戦7回しか勝てなかった。奪われなければ14のタイトルを取れていた。今シーズン、私たちから18ポイントが奪われたことを示すビデオを作った。これには黙っていられない」

バルセロナは、ペレス会長の「クラブのイメージと評判を傷つける中傷的な発言」を撤回させることが目的だと説明し、発言が虚偽であることを承知の上で発言したと主張した。

ペレス氏が要求に応じない場合、バルサはスペイン裁判所に正式な刑事訴訟を起こす方針で、両クラブの対立は未曽有の事態へ突き進んでいる。

以下はバルセロナが発表した声明の全文である：

バルセロナは5月12日の記者会見と翌日のインタビューでの発言を受け、刑法205条に基づく名誉毀損でレアル・マドリード会長フロレンティーノ・ペレス氏に訴訟前の和解を申し入れた。

訴訟の目的は、ペレス氏が虚偽と知りながら行った、当クラブのイメージと評判を傷つける発言の一部を撤回させることです。

この要求が履行されない場合、バルセロナは正式な刑事訴訟を起こす。