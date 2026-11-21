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サルヴァトーレ・ソヴィエロが監督としてベンチに戻る。元GKの53歳が、セリエDに所属するエンナの新監督に正式に就任した。

シチリアの同クラブは、セリエDのグループIで開幕から12試合を終えて勝ち点わずか3の最下位。ニッサのホームで0-3の敗戦を喫した後、解任したアルフレード・チミーノの後任としてソヴィエロを迎えると発表した。

事務手続き上の問題により、ソヴィエロは日曜午後に予定されるカストルムファヴァーラとのホームゲームではベンチに入れない。次の試合は11月29日にラグーザで予定されている。

2003-04シーズン、セリエBのヴェネツィアでプレーしていたソヴィエロは、中立地バーリでのメッシーナ戦で起きた乱闘を受け、5カ月の出場停止処分を受けた。

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クラブの公式声明

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エンナ・カルチョは、トップチームの監督を務めるアルフレード・チミーノを即時解任することを決定しました。

クラブ幹部は、これまでの成績と、シーズンの重要な局面でチームに直ちに変化をもたらす必要性を慎重に検討した上で、この決定を下しました。

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セリエD残留はクラブにとって最優先事項です。そのため、幹部はチームと街、そしてクラブカラーを守るために、明確な決断が必要だと判断しました。

クラブ、幹部、そしてエンナの地域社会全体は、エンナ・カルチョの監督としての在任中に示した仕事ぶり、プロ意識、献身に対し、アルフレード・チミーノ監督に感謝します。

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今後のキャリアでの幸運を心から祈っています。

今日から新たな段階が始まります。目標はただ一つ。残留を勝ち取り、スポーツの場で可能なあらゆる手段を尽くして、エンナ・カルチョのセリエD残留を守ることです。

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アルフレード・チミーノ監督、ありがとうございました。

エンナ・カルチョは、イタリアのサッカー界で豊富な経験を持つサルヴァトーレ・ソヴィエロに、トップチームの指揮を正式に託します。

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元プロGKで、ジェノア、サレルニターナ、ヴェネツィア、レッジーナ、コゼンツァ、ペルージャ、クロトーネといったクラブでプレーし、レッジーナではセリエAデビューを果たしました。

現役引退後は指導者の道に進み、パルメーゼ、チッタ・ディ・カステッロ、レアル・ヴォッラで監督を務めました。

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コーチングスタッフ

サルヴァトーレ・ベルトゥッチョ：アシスタントコーチ

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かつてエンナで活躍したベルトゥッチョが、新たなクラブ幹部からの要請を受け、エンナ・カルチョに戻ります。心から感謝するとともに、今後の活躍を祈っています。

マッシモ・グレーコ：GKコーチ

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エンナの歴史を知るもう一人の人物です。すでにアシスタントコーチとしてスタッフに加わっており、今後はGKコーチとして活動を続けます。

一部の事務手続きを進める必要があるため、ソヴィエロ監督は日曜の試合でベンチに入りません。

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チームの指揮はアシスタントコーチのサルヴァトーレ・ベルトゥッチョが執ります。