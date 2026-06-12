正式発表：レアル・マドリードが2選手の退団を発表

レアル・マドリードは金曜日、女子チームのスター選手キャロライン・ウェアとテレサ・アビレラが今シーズン限りで退団すると発表した。これにより、同クラブ女子部門の歴史の一時代が幕を閉じる。

公式発表によると、スコットランド出身でチーム歴代最多63得点をマークしたMFキャロライン・ウェアは、2022年の加入以来4年間活躍した後、来季から退団する。

クラブはウェアの献身と卓越したパフォーマンスに感謝し、今後の活躍を祈念した。

公式戦125試合で63得点を挙げ、クラブ歴代最多得点記録とリーグアシスト王のタイトルを残した。

また、スペイン人MFテレサ・アビレラも6シーズン過ごしたクラブを退団する。

クラブは公式ウェブサイトで、彼女が6シーズンにわたって「レアル・マドリードの価値観を体現してくれたことへの愛と感謝」を表明した。

彼女は170試合で13得点を挙げ、2023年のW杯、2024年のUEFAネーションズリーグ制覇に貢献した。

クラブは「レアル・マドリードは常に彼女のホームであり、彼女と彼女の家族の新たなステージでの成功を祈っている」と声明で述べた。

2人の退団はクラブにとって大きな損失だ。レアル・マドリードは、近年の歴史で最も輝かしいスター2人を失い、その数字と影響力は容易に超えられない。