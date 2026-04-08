正式発表：ヨハン・プラットがヘンク・デ・ヨングの後任に就任、即座に複数年契約を締結

水曜日の午後、ヨハン・プラット氏がSCカンブールの新監督として正式に発表された。これにより、リーウワールデを本拠地とする同クラブは、ヘンク・デ・ヨング氏の後任候補として以前から噂されていた情報を裏付けた。

39歳のプラト監督は、カンブールが「VriendenLoterijエールディヴィジ」に復帰する2026/27シーズンから、2年契約（さらに1シーズンの延長オプション付き）を結んだ。

テクニカルマネージャーのラース・ランボイ氏は、この指揮官との成功した協力を楽しみにしている。「新たな時代の幕開けだ。ヘッドコーチのポジションは、おそらくクラブ内で最も重要なポストであり、常にその準備ができていなければならない。」

プラットは新たな挑戦を大いに楽しみにしている。「このクラブで働けることを大変嬉しく、誇りに思います。SCカンブールは、熱狂的なサポーターと素晴らしいスタジアムを持つ、真の『人々のクラブ』です。」監督は、エールディヴィジでの次のステップを待ちきれない様子だ。

選手時代、プラットはFCヴォレンダム、FCズヴォレ、FCドルトレヒト、FCオス、テルスター、ハンザ・ロストック、ロダJCでプレーした。CDカステリョンでは、まずアシスタントコーチを務め、その後、現在はNECナイメーヘンで成功を収めているディック・シュロイダーの後任となった。

ヘッドコーチとして、このヴォレンダム出身の指導者はVVカトウェイク、ヨングFCヴォレンダム、カステリョンのチームを率いた。2025年9月以降、プラットはプロサッカー界で無所属の状態にあった。

デ・ヨング監督率いるカンブールは現在、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで2位につけており、昇格をすでに確定させている。経験豊富な同監督は、来夏が一歩引くべき時だと感じ、プラットの右腕となる予定だ。